Сгоревший Depo в Резекне тушат уже пятый день

Пожарные уже пятый день продолжают работы по ликвидации пожара в строительном магазине Depo в Резекне, где по-прежнему находят очаги горения, сообщает агентство LETA.
На месте происшествия в Резекне по-прежнему работают пожарные и одна автоцистерна.
"Спасатели продолжают вести работы по перегрузке и поливу. Площадь большая, да и здание было полно вещей, поэтому требуется длительное время, чтобы все проверить и полностью ликвидировать все очаги происхождения пожара. В ходе перегрузки и осмотра по-прежнему обнаруживаются очаги горения, в отдельных местах пожарные констатируют тление", - указала представитель Пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.
У здания обрушилась крыша, что затрудняет доступ, так как сначала необходимо ее демонтировать, и только потом спасатели могут провести обыски и, если необходимо, работы по тушению, пояснила она.
Напомним, в ночь на субботу в Резекне сгорел строительный магазин Depo. Полиция начала уголовный процесс.
Весь находившийся в сгоревшем магазине товар был застрахован.