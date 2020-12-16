Сгоревший Depo в Резекне тушат уже пятый день

На месте происшествия в Резекне по-прежнему работают пожарные и одна автоцистерна.

"Спасатели продолжают вести работы по перегрузке и поливу. Площадь большая, да и здание было полно вещей, поэтому требуется длительное время, чтобы все проверить и полностью ликвидировать все очаги происхождения пожара. В ходе перегрузки и осмотра по-прежнему обнаруживаются очаги горения, в отдельных местах пожарные констатируют тление", - указала представитель Пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.

У здания обрушилась крыша, что затрудняет доступ, так как сначала необходимо ее демонтировать, и только потом спасатели могут провести обыски и, если необходимо, работы по тушению, пояснила она.

Напомним, в ночь на субботу в Резекне сгорел строительный магазин Depo. Полиция начала уголовный процесс.