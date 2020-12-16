Ср, 16.12.2020
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Министерство образования и науки
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Сгоревший Depo в Резекне тушат уже пятый день

В Резекне сгорел магазин "Depo" площадью 13,5 тыс. квадратных метров

ФОТО: LETA/LETA

Пожарные уже пятый день продолжают работы по ликвидации пожара в строительном магазине Depo в Резекне, где по-прежнему находят очаги горения, сообщает агентство LETA.

На месте происшествия в Резекне по-прежнему работают пожарные и одна автоцистерна.

"Спасатели продолжают вести работы по перегрузке и поливу. Площадь большая, да и здание было полно вещей, поэтому требуется длительное время, чтобы все проверить и полностью ликвидировать все очаги происхождения пожара. В ходе перегрузки и осмотра по-прежнему обнаруживаются очаги горения, в отдельных местах пожарные констатируют тление", - указала представитель Пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.

У здания обрушилась крыша, что затрудняет доступ, так как сначала необходимо ее демонтировать, и только потом спасатели могут провести обыски и, если необходимо, работы по тушению, пояснила она.

Напомним, в ночь на субботу в Резекне сгорел строительный магазин Depo. Полиция начала уголовный процесс.

Весь находившийся в сгоревшем магазине товар был застрахован.

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