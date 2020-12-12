В сгоревшем Depo работают 93 сотрудника. Магазин планируют восстанавливать

Компания обещает сделать все возможное, чтобы восстановить магазин. "В резекненском магазине Depo работают 93 сотрудника. Это сильная, сплоченная, хорошо сработавшаяся команда профессионалов. Мы будем искать решения, чтобы всем вместе преодолеть это несчастье", - сказал председатель правления компании Андрис Козловскис.

Компания отмечает, что ее сотрудники активно участвуют в устранении последствий пожара и оказывают всю необходимую поддержку ответственным учреждениям для выяснения его причин.

Руткс также отметил, что пожарные начали тушение магазина с той стороны, где находился зооотдел, но, к сожалению, в здание уже было невозможно попасть.

Компания благодарит Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) и другие оперативные службы за самоотверженный труд.

Как сообщал RUS TVNET, работники VUGD получили вызов на тушение пожара по адресу ул. Стацияс, 31, где находился магазин Depo, в 2:43, а к 10:38 пожар удалось локализовать.