В Латвии не всегда используют все шесть доз флакона вакцины Comirnaty

8 января EMA выпустило новое руководство по применению Comirnaty, в котором один флакон вакцины рекомендовано использовать для шести доз вместо пяти, как это было раньше. Это можно сделать с помощью специальных шприцев.
Министерство также отмечает, что изначально было сказано, что из одного флакона можно извлечь пять доз, но позже, в связи с решением EMA, было определено, что из одного флакона можно извлечь шесть доз.
Принимая во внимание это заявление EMA и медицинское оборудование, имеющееся в латвийских центрах вакцинации, они проинформированы о том, что если есть возможность взять полную шестую дозу из флакона, то берут шесть, в противном случае - с другим флаконом не смешивают и используют пять доз.
Это зависит от диаметра иглы и самого шприца, используемого в кабинете для вакцинации.
Прозвучало, что эти изменения в руководстве по применению означают, что во времена нехватки вакцин объем доступных доз может быть увеличен на 20%. Для защиты от вируса Covid-19 для одного человека необходимы две дозы вакцины.
Напомним, министр здравоохранения Даниэль Павлютс в пятницу вместе с министрами здравоохранения остальных стран Балтии и стран Скандинавии обратился к европейскому комиссару по вопросам здоровья с призывом разъяснить вопрос о сокращении и задержке поставок вакцины производства BioNTech и Pfizer против Covid-19. "Это неприемлемо и подрывает доверие к процессу вакцинации", - заявил министр.
В пятницу шесть стран Европейского союза - страны Балтии, Дания, Финляндия и Швеция - в совместном письме Европейской комиссии выразили серьезную обеспокоенность задержкой поставок вакцины. В письме они заявили, что такая ситуация неприемлема и подрывает доверие к процессу вакцинации.
Контекст:
В пятницу Министерство здравоохранения Германии объявило, что поставки разработанной BioNTech и Pfizer вакцины против Covid-19 в страны-члены Европейского союза задержатся на три-четыре недели.