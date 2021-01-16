В Латвии не всегда используют все шесть доз флакона вакцины Comirnaty

8 января EMA выпустило новое руководство по применению Comirnaty, в котором один флакон вакцины рекомендовано использовать для шести доз вместо пяти, как это было раньше. Это можно сделать с помощью специальных шприцев.

Update: EMA’s human medicines committee (#CHMP) has recommended updating the product information for the Comirnaty #COVID19vaccine to clarify that each vial contains 6 doses of the vaccine: https://t.co/bTEgnpdvFA pic.twitter.com/0NZkVuYS4y — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 8, 2021

Министерство также отмечает, что изначально было сказано, что из одного флакона можно извлечь пять доз, но позже, в связи с решением EMA, было определено, что из одного флакона можно извлечь шесть доз.

Принимая во внимание это заявление EMA и медицинское оборудование, имеющееся в латвийских центрах вакцинации, они проинформированы о том, что если есть возможность взять полную шестую дозу из флакона, то берут шесть, в противном случае - с другим флаконом не смешивают и используют пять доз.

Это зависит от диаметра иглы и самого шприца, используемого в кабинете для вакцинации. 3

Прозвучало, что эти изменения в руководстве по применению означают, что во времена нехватки вакцин объем доступных доз может быть увеличен на 20%. Для защиты от вируса Covid-19 для одного человека необходимы две дозы вакцины.

Напомним, министр здравоохранения Даниэль Павлютс в пятницу вместе с министрами здравоохранения остальных стран Балтии и стран Скандинавии обратился к европейскому комиссару по вопросам здоровья с призывом разъяснить вопрос о сокращении и задержке поставок вакцины производства BioNTech и Pfizer против Covid-19. "Это неприемлемо и подрывает доверие к процессу вакцинации", - заявил министр.

В пятницу шесть стран Европейского союза - страны Балтии, Дания, Финляндия и Швеция - в совместном письме Европейской комиссии выразили серьезную обеспокоенность задержкой поставок вакцины. В письме они заявили, что такая ситуация неприемлема и подрывает доверие к процессу вакцинации.