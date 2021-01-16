"Это неприемлемо": Павлютс вместе c коллегами из стран Балтии призвал ЕС разъяснить ситуацию с Pfizer

"Это неприемлемо и подрывает доверие к процессу вакцинации", - заявил министр.

В пятницу шесть стран Европейского союза - страны Балтии, Дания, Финляндия и Швеция - в совместном письме Европейской комиссии выразили серьезную обеспокоенность задержкой поставок вакцины. В письме они заявили, что такая ситуация неприемлема и подрывает доверие к процессу вакцинации.

"Мы вынуждены проинформировать наших жителей и особенно группы риска (..), что их вакцинация будет отложена, несмотря на значительные усилия наших правительств по обеспечению своевременной поставки [вакцины]", - говорится в письме.

В пятницу Министерство здравоохранения Германии объявило, что поставки разработанной BioNTech и Pfizer вакцины против Covid-19 в страны-члены Европейского союза задержатся на три-четыре недели.

Задержка связана с работами на заводе Pfizer в Бельгии. 2

"Pfizer не сможет полностью обеспечить уже обещанные поставки в ближайшие три-четыре недели из-за проведения изменений на заводе в Бельгии", - сообщило Министерство здравоохранения Германии.