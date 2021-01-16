Сб, 16.01.2021
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"Это неприемлемо": Павлютс вместе c коллегами из стран Балтии призвал ЕС разъяснить ситуацию с Pfizer

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в пятницу вместе с министрами здравоохранения остальных стран Балтии и стран Скандинавии обратился к европейскому комиссару по вопросам здоровья с призывом разъяснить вопрос о сокращении и задержке поставок вакцины производства BioNTech и Pfizer против Covid-19. Об этом Павлютс сообщил в Twitter.

"Это неприемлемо и подрывает доверие к процессу вакцинации", - заявил министр.

В пятницу шесть стран Европейского союза - страны Балтии, Дания, Финляндия и Швеция - в совместном письме Европейской комиссии выразили серьезную обеспокоенность задержкой поставок вакцины. В письме они заявили, что такая ситуация неприемлема и подрывает доверие к процессу вакцинации.

"Мы вынуждены проинформировать наших жителей и особенно группы риска (..), что их вакцинация будет отложена, несмотря на значительные усилия наших правительств по обеспечению своевременной поставки [вакцины]", - говорится в письме.

В пятницу Министерство здравоохранения Германии объявило, что поставки разработанной BioNTech и Pfizer вакцины против Covid-19 в страны-члены Европейского союза задержатся на три-четыре недели.

Задержка связана с работами на заводе Pfizer в Бельгии.

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"Pfizer не сможет полностью обеспечить уже обещанные поставки в ближайшие три-четыре недели из-за проведения изменений на заводе в Бельгии", - сообщило Министерство здравоохранения Германии.

Компания Pfizer сообщила, что цель реновации - расширение производства с середины февраля, сообщило министерство.

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