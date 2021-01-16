Латвия может провести ЧМ-2021 самостоятельно, если построит быстровозводимую арену

"Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно. Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи "Зимней классики". Мы можем это сделать, но всё зависит от того, что решит в конце января IIHF", - сообщил ТАСС Козиолс.

Напомним, турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако, из-за напряженной политической ситуации в Беларуси Латвия отказывается проводить чемпионат совместно. Помимо этого, перенести чемпионат мира 2021 года из Минска требуют и различные европейские общественные организации.

Также в субботу стало известно, что чешский автомобилестроительный гигант Škoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men отказываются от спонсорства в том случае, если чемпионат пройдёт в Беларуси.