Латвия может провести ЧМ-2021 самостоятельно, если построит быстровозводимую арену

"Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно. Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи "Зимней классики". Мы можем это сделать, но всё зависит от того, что решит в конце января IIHF", - сообщил ТАСС Козиолс.
Напомним, турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако, из-за напряженной политической ситуации в Беларуси Латвия отказывается проводить чемпионат совместно. Помимо этого, перенести чемпионат мира 2021 года из Минска требуют и различные европейские общественные организации.
Также в субботу стало известно, что чешский автомобилестроительный гигант Škoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men отказываются от спонсорства в том случае, если чемпионат пройдёт в Беларуси.
"На данный момент политическое давление на IIHF идёт отовсюду. Прежде всего, оно идёт от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии. Правительства их стран призывают к бойкоту чемпионата мира. И ещё идёт давление на нас со стороны спонсоров. Кто-то надавил на спонсоров с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира. И это только начало. И это очень опасно, поскольку люди просто начнут бойкотировать продукцию этих фирм, если они останутся спонсорами турнира в Беларуси. (...) В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира", - тем временем заявил президент IIHF Рене Фазель в интервью агентству РИА "Новости".