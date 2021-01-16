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Латвия может провести ЧМ-2021 самостоятельно, если построит быстровозводимую арену

Встреча игроков сборной с болельщиками, 2019 год ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвия способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею, заявил агентству ТАСС генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс. Для этого Латвии необходимо построить быстровозводимую арену, однако всё зависит от решения Международной федерации хоккея (IIHF), отметил он.

"Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно. Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи "Зимней классики". Мы можем это сделать, но всё зависит от того, что решит в конце января IIHF", - сообщил ТАСС Козиолс.

Напомним, турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако, из-за напряженной политической ситуации в Беларуси Латвия отказывается проводить чемпионат совместно. Помимо этого, перенести чемпионат мира 2021 года из Минска требуют и различные европейские общественные организации.

Также в субботу стало известно, что чешский автомобилестроительный гигант Škoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men отказываются от спонсорства в том случае, если чемпионат пройдёт в Беларуси.

"На данный момент политическое давление на IIHF идёт отовсюду. Прежде всего, оно идёт от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии. Правительства их стран призывают к бойкоту чемпионата мира. И ещё идёт давление на нас со стороны спонсоров. Кто-то надавил на спонсоров с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира. И это только начало. И это очень опасно, поскольку люди просто начнут бойкотировать продукцию этих фирм, если они останутся спонсорами турнира в Беларуси. (...) В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира", - тем временем заявил президент IIHF Рене Фазель в интервью агентству РИА "Новости".

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