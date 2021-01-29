25-летний Алан Гаршниекс - из семьи, в которой росли девять детей. Он работает с 15 лет. Алан привык полагаться на свои силы. Возможно, именно поэтому при взрыве на улице Мелнсила его первой реакцией было бежать на крик "Palīgā, palīgā!", ворваться в полуразрушенный дом и выводить из него людей. "Я действовал на автомате", - признается он, добавляя, что в детстве у него была мечта - стать пожарным. Возможно, эмоционально сыграло и это.

В ночь на 31 декабря в трехэтажном жилом доме в Риге на улице Мелнсила, 2, произошел взрыв, а после взрыва возник пожар. Пострадали шесть человек, один погиб, пятеро были эвакуированы. Жильцы не могут вернуться в свое жилье, так как треть здания обрушилась. Первым, кто оказался на месте происшествия, был Алан Гаршниекс - сосед из дома, расположенного неподалеку - на улице Эрнестинес.

"Я - местный" - это серия статей RUS TVNET о простых людях с активной позицией. Им не все равно. Пусть маленькими поступками, но они меняют мир вокруг себя. Наши герои - абсолютно разные люди, которые искренне горят за свои идеи.

Алан Гаршниекс на месте ЧП, 08.01.2021 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Статус Алана в социальных сетях - "Спокойный, веселый, классный". Сформулировал его он сам: "Друзья так отзываются обо мне. Я всегда находил позитив во всем".

Алан родился в большой семье, всего их девять детей - две сестры и семь братьев: "Я третий по старшинству - есть два старших брата. С кем-то из младших братьев я работаю, у нас промежуток по пару лет. Мама есть, папа - царствие небесное. Потом отчим появился, двое помладше уже были от отчима".

Папа умер, когда Алану было 12 лет: "Надо было одеваться, мама же не может всех обеспечить - работать не может, ведь все маленькие. У нас, наверное, так и идет - все в 15-16 лет начинают работать". Так и он начал работать, когда ему было 15. Его первой работой был демонтаж на фабрике Laima, куда он попал через знакомых и получал свои первые тогда еще латы: "В 17 лет я пошел работать по сантехнике, снова через знакомство - через мужа сестры моей девушки, и с ним лет пять-шесть отработал". Сейчас Алан занят в строительстве - как говорит он сам, "ушел на фасады", конкретно сейчас его объект - колледж Паула Страдиня.

Он работает руками и строительство считает хорошей работой: "Были разные работы, даже оператором связи поработал, но понял, что не могу сидеть на месте и целыми днями говорить по телефону.

Руками у меня, наверно, больше получается, чем языком".

Алан признается, что всему учился в процессе - и сантехнике, и строительству: "До пятого класса я учился в 7-м интернате в Зиепниеккалнсе, потом нас перевели в школу-интернат "Ластадия". После ее окончания хотел пойти на сварщика, но надо было работать, поэтому пошел в вечернюю школу, в которой окончил 10 классов". Школа-интернат в Латвии - это образовательное учреждение, в котором можно оставаться целую неделю, там обеспечивают питание, могут помочь с одеждой и прочим: "Я жил там, да, оставался на неделю. И совмещал учебу с работой - пошел работать в 7-м или 8-м классе".

Алан - рижанин, но Агенскалнс - не родной его район. Большой семьей они сначала жили в Зиепниеккалнсе, а когда дали квартиру, переехали в Плявниеки, где семья живет и по сей день. Сам Алан, пока работал в сантехнике, жил в Вангажи, успел даже три месяца из-за работы пожить в Эстонии, а потом переехал в Ригу, снял квартиру в Агенскалнсе - там живет друг, который и помог ее найти. Дом, в котором сейчас живет Алан, расположен на улице Эрнестинес. Живет он там пару месяцев, вместе с братом - тот повредил руку и не мог работать, поэтому Алан взял его к себе.

Воспоминания Алана о ночи на 31 декабря и его действиях: "Брат уже ложился спать. Я сижу на стуле, чувствую - тряхнуло, а у нас деревянный дом. И тряхнуло не по-детски. И брату говорю: "Лёня, это точно был не салют! Одевайся". Было около часа ночи. Я на часы не смотрел. Мы выбежали на улицу. Были слышны крики "Palīgā, palīgā!", но непонятно, откуда доносились. Я думал, это пятиэтажка, там дом строят... Брата я отправил в сторону школы, а сам побежал в обход по другой улице. И брат кричит, что это с его стороны. Я обратно к брату. Добежал и увидел эту картину, обломки на дороге... Взрыв в жилом доме в Агенскалнсе, 31.12.2020 ФОТО: Zane Bitere/LETA Брат побежал снимать, что происходит, а я, долго не думая, побежал вовнутрь. Увидел, какой части дома нет. Выбил дверь на первом этаже, потому что она была заперта. Зашел, там была женщина с двумя собаками. Мы ее вывели. Я взял ее за руки, брат выгонял собак. Пока брат остался с женщиной, я побежал на второй этаж, туда еще вели ступени. Увидел там бабушку с дедушкой. Бабушка не могла ходить, а дед был в куртке уже, весь в пыли. Мы поняли, что в любой момент может произойти все что угодно. Брат взял ее на руки, бабушка цеплялась за перила. Она до последнего боролась, не хотела выходить, и брат взял ее на плечо. Я не знаю, это старческое, наверное, - не хотела уходить, может, из-за вещей, знаете как... Вынесли, куртку свою на землю ей постелил. Пока брат там остался с ними, я снова побежал наверх. Забежал на второй этаж - искал там газовый баллон, но так и не нашел. Я хотел выкинуть его подальше, чтобы не рванул. Я понимал, что это газовый баллон и искал другие в этом секторе. Я почти разнес кухню, чтобы найти его, но не нашел. Потом появился пожарный. Я говорю: "Там на третьем этаже люди, я там еще не был". Пожарный ответил: "Все проверил, никого нет". Я понял, что он мне врет, и побежал через него. Там части лестницы уже не было. Поднялся туда. Там была молодая пара, комнаты уже не было, через дверь была видна улица, девушка полуобнаженная - в белой маеечке, видно, парень дал, потому что он был без майки, только в штанах, и затыкал дыры. Я сказал: "Давайте выбегайте, может рвануть". Пожарному я крикнул, чтобы встретил парня с девушкой. И после этого пожарный попросил меня удалиться и я удалился".

Алан Гаршниекс на месте ЧП, 08.01.2021 ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По ощущениям Алана, все это было на панике. В службы он не звонил: "Кроме нас, изначально никого не было. Я помню эти "Palīgā, palīgā!", а когда добежали, уже не было этого крика. Все автоматом, как говорится. На тот момент я не думал о службах. Я, может, сделал бы это в тот момент, когда вытащил бы всех оттуда.

Наверно, у меня в жизни так и есть - я сначала попробую сделать все сам, а потом только до меня дойдет, что надо помощь попросить".

Алан признается, что в детстве у него была мечта стать пожарным: "У меня неоконченные 12 классов и проблема с рукой - не могу пойти на пожарного. Там нормативы надо сдавать, а я не смогу все, в детстве сломана рука была, неправильно сделали операцию". Однажды он поделился этим со знакомым: "Рассказал, что хочу свое желание это - спасти кого-то хоть раз - реализовать. И эта мечта помочь сбылась...".

Галерея: Здание на улице Мелнсила после взрыва

Из тех, кому Алан помог выйти из дома, потом он немного контактировал лишь с Дмитрием - парнем с третьего этажа, тем самым, в семье которого пропал, а потом чудесным образом нашелся кот. По словам Алана, он тоже откликнулся на призыв о помощи и пару дней гулял по району в поисках домашнего питомца Дмитрия.

Ту женщину с собаками зовут Иева Беркмане, и в интервью для онлайн-издания KLIK она вспомнила, что двое русских парней самоотверженно помогали пострадавшим до прибытия спасателей. "Мои мопсы - как коалы, каждый по 10 кг, еще и старые.

Парней, которые нас спасали, надо номинировать на Latvijas lepnums. Их смелость, когда они так рисковали, неизмерима", - отметила она.

По словам Алана, после публикаций в СМИ друзья его встречали словами: "О, привет, герой". Сам он говорит, что героем себя не ощущает: "Брат пошел снимать... ну это такое молодежное. Я задумывался, что бы я делал при аварии? Все делал бы так же - я бы пошел спасать людей, у меня нет такого: "А, надо камеру достать".

Видео: Рассказ Алана о событиях 31 декабря его глазами

Комментарий VUGD о действиях в подобных ситуациях

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) на запрос RUS TVNET об оценке действий Алана ответили, что затрудняются ее дать. По словам представителя службы Илзе Даме-Бирзини, на момент прибытия спасателей несколько человек из здания уже эвакуировались, но в распоряжении сотрудников VUGD нет информации о том, как это произошло - своими силами или с чьей-то помощью.

Даме-Бирзиня добавила, что при проведении спасательных работ, Алана несколько раз попросили оставить здание, пострадавшее во время взрыва, так как это угрожало его жизни - конструкция лестницы на третий этаж частично обрушилась, поэтому пребывание там было крайне опасным. Пожарные - профессионалы, они обучены, как действовать в подобных ситуациях, поэтому не было оснований ставить под сомнение их способности и отправляться на третий этаж самостоятельно, отметила представитель VUGD.

При любой опасной ситуации, во время ЧП или несчастного случая в VUGD призвали задумываться, не переоценивает ли человек свои силы, чтобы из возможного спасателя не превратиться в спасаемого, угрожая собственной жизни. Также крайне важно убедиться в том, что о событии уже сообщили в службы спасения. Когда сотрудники VUGD работают на месте происшествия, жителям запрещено приближаться к нему, мешать их работе или угрожать своему здоровью и жизни.

Последние новости с улицы Мелнсила

На данный момент здание нестабильно, и внешние стены могут отделиться от других конструкций. Предположительно 2 февраля будет начато укрепление конструкций здания, заявил агентству LETA представитель Rīgas namu pārvaldnieks Марцис Кактиньш. Планируется, что работы по укреплению выполнят в течение недели. Только после этого может быть открыто сообщение вдоль пострадавшего здания. И только после этого в здание наконец смогут попасть специалисты, которые оценят возможности, что с ним делать дальше.

Семь семьям из пострадавшего здания было присвоено кризисное пособие в 1000 евро. Один из пострадавших все еще проходит лечение в Ожоговом центре. По сообщениям медиков, для его лечения потребуется еще приблизительно месяц. Сейчас с ним невозможно связаться, так как у него нет никаких личных вещей, и вся коммуникация происходит через медицинский персонал.

Жители свои личные вещи забрали. Окна и двери здания заколотили. Clean R прибрал территорию и вывез мусор. Когда будет принято решение о восстановлении или сносе здания, жители смогут претендовать либо на пособие для восстановления квартиры, либо на съемное жилье. Согласно правилам Рижской думы, сумма пособия определена до 10 000 евро. Известно, что из 12 квартир лишь пять были застрахованы. Муниципальная квартира застрахована не была.