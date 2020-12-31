Фото, видео ⟩ Частично обрушился жилой дом, есть погибший. Главное о взрыве в Агенскалнсе

Галерея: Взрыв в Агенскалнсе

По информации Пожарно-спасательной службы, вызов в Агенскалнс был получен в 1:22. В 3:40 пожар удалось локализовать. Горели второй и третий этажи и конструкции крыши частично обрушившегося дома на площади 80 кв. м.

​На объекте работали 40 пожарных на 11 специализированных машинах. Чтобы обеспечить установку дополнительного специализированного оборудования, провода троллейбусной линии были отключены, а сотрудники компании Sadales tīkls отключили электроснабжение здания.

По состоянию на 9:40, спасательные работы на месте ЧП продолжались, проходил осмотр сгоревших и обрушившихся конструкций. Прибыла тракторная техника Рижского самоуправления. Приводилась в порядок проезжая часть. Сообщение на месте ЧП не возобновили.

В результате взрыва и последующего пожара один человек погиб и шестеро получили ранения. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), троих пострадавших спасли пожарные. Один из них оказался в руинах, и на его освобождение ушло больше часа. Вскоре после этого под развалинами был найден погибший. Еще пять человек были эвакуированы из разрушенного дома.

По словам руководителя Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле, принимая во внимание вероятность большого количества пострадавших и серьезных травм в таких происшествиях, Центр оперативного управления NMPD направил на место происшествия семь бригад медиков, включая бригаду с врачом-специалистом и бригаду реанимации.

Медицинская помощь потребовалась шести пострадавшим - у троих были легкие травмы, помощь была оказана на месте, двоих доставили в больницу с относительно легкими травмами, еще один пострадавший был в более тяжелом состоянии, так как относительно длительное время провел под обломками, пока не появилась возможность его высвободить.

Поскольку врачи не могут отправляться в опасную зону, был использован специальный алгоритм сотрудничества между NMPD и VUGD, который был разработан на основе опыта золитудской трагедии и которому были обучены спасатели - по указанию врача, пока пострадавший находился под обломками, спасатели ввели ему обезболивающие.

Пожарные подозревают, что взрыв мог быть связан с газом. В связи с происшествием начат уголовный процесс по главе XIII Уголовного закона "Преступные деяния в отношении здоровья лица".

Пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите сообщила, что из-за взрыва сначала было перекрыто движение на участках улиц Мелнсила, Лапу, Лермонтова и Эрнестинес. Участок улицы Мелнсила от ул. Лермонтова до ул. Эрнестинес, где ходит общественный транспорт, может оставаться закрытым еще долгое время - до ликвидации последствий аварии.

Изначально прозвучало, что дом принадлежит самоуправлению, однако позднее стало известно, что самоуправлению принадлежала только одна из 12 квартир в доме. Людям, оставшимся без крова в результате аварии, предложили разместиться в гостиницах, однако все отказались и разъехались по родным и знакомым.