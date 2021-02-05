"Хоть сегодня, хоть в прямом эфире". Почему политики в Латвии еще не привились?

Многие политики высказали готовность

Но! Не хватает вакцин даже для медиков

Нет ясности с реакцией общества

Были неудачные прецеденты в других странах

Во многих странах мира в числе первых наравне с медиками вакцинируют лидеров государства. Одна из причин - повысить общественное доверие к вакцинации. RUS TVNET разбирался, почему в Латвии политики еще не привились.

Вакцинация в настоящее время считается самым эффективным способом, как добиться смягчения ограничений из-за Covid-19 и возвращения к той жизни, какая была до пандемии. Проведенный центром исследования общественного мнения SKDS* опрос показал, что в Латвии готовы привиться 50% населения, 38% не хотят вакцинироваться, а 12% респондентов еще не сформулировали свою позицию.

По мнению главы службы изучения общественного мнения SKDS Арниса Кактиньша, если бы латвийские политические лидеры подали обществу пример и получили прививку от коронавируса, это, вероятно, повлияло бы на готовность людей сделать то же самое. Такое мнение он высказал в эфире Латвийского радио 4.

Мировые лидеры, получившие вакцину от коронавируса

Первым пример показал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - он получил вакцину компаний Pfizer/BioNTech еще 19 декабря, став первым вакцинированным в стране. Процедуру показали в прямом эфире, чтобы побудить население вакцинироваться.

"Небольшая инъекция для человека, огромный шаг для здоровья всех. Сделайте прививку", - призвал 71-летний политик.

Биньямин Нетаньяху получает первую дозу вакцины от коронавируса, 19/12/2020 ФОТО: REUTERS/Amir Cohen/Pool/File Photo

Вторую дозу вакцины от коронавируса Нетаньяху получил 9 января, снова сделав это перед камерами.

21 декабря, еще до своего вступления в должность президента США, от коронавируса привился Джо Байден. Политик получил вакцину от Pfizer/BioNTech - процесс транслировали в прямом эфире по национальному телевидению.

"Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда она станет доступна. Не о чем беспокоиться. С нетерпением жду второго укола", - заявил Байден.

Второй укол он уже получил - 11 января, снова в прямом эфире.

Джо Байден получает вторую дозу вакцины от коронавируса, 11/01/2021 ФОТО: JIM WATSON / AFP

Препаратом Pfizer/BioNTech уже вакцинировались:

президент Румынии Клаус Йоханнис,

президент Словакии Зузана Чапутова (стала первой, кто привился против коронавирусной инфекции в стране),

президент Греции Катерина Сакелларопулу,

президент Чехии Милош Земан.

Известно, что 9 января вакцину получила и королева Великобритании Елизавета II, а также ее супруг принц Филипп. В Букингемском дворце не сообщили, какой именно препарат получила королевская чета.

Стартовала вакцинация и в Ватикане - прививку препаратом от Pfizer/BioNTech получил и Папа Римский Франциск. Из соображений конфиденциальности съемка во время процедуры не велась, сообщало РБК со ссылкой на La Nacion.

Что говорили политики в Латвии

Уходя в отставку с поста министра здравоохранения, Илзе Винькеле заявила СМИ, что премьер-министр Кришьянис Кариньш особенно заинтересован в вакцинации правительства и Сейма, не скрывая своего желания сделать это как можно скорее.

Ранее по этому поводу возникла дискуссия, в которой звучали разные точки зрения. С одной стороны, предлагалось вакцинировать политиков одними из первых, чтобы парламент и Кабинет министров могли возобновить работу очно.

С другой стороны, было возражение, что депутаты и министры не могут пользоваться привилегиями.

Президент Эгил Левитс заявлял, что получить вакцину от Covid-19 в первую очередь должны медики, социальные работники и руководство страны, однако признавал, что решение о приоритетных группах должно быть принято Кабинетом министров.

13 января после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент сообщил журналистам, что планирует сделать прививку от Covid-19, как только у него появится такая возможность. В данной ситуации это правильное решение, считает он.

Отметим, что супруга президента Латвии Андра Левите уже получила прививку от Covid-19 - ей прививка была положена в приоритетном порядке как медику. Левите подчеркнула, что сделала прививку, так как "чувствует ответственность перед своими пациентками, близкими и своим здоровьем".

Ginekoloģe Andra Levite līdz ar citiem darba kolēģiem rindas kārtībā šorīt savā darbavietā tika vakcinēta pret #COVID19. A. Levite uzsver: “Es vakcinējos, jo izjūtu atbildību pret savām pacientēm, pret saviem līdzcilvēkiem un pret savu veselību.” pic.twitter.com/TjwxDnd4PU — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) January 14, 2021

Председатель Сейма Инара Мурниеце заявила Latvijas Avīze, что она лично является сторонником вакцинации, потому что это позволит вернуться к очной работе и восстановить международное сотрудничество. Если это придаст кому-то смелости или дополнительной мотивации, Мурниеце выразила готовность получить прививку в прямом эфире.

В ходе программы Ziņu top 5 на телеканале Rīga TV24 спикер и вовсе сослалась на результаты опроса Kantar, проведенного по заказу 900 sekundes, согласно которым на вопрос "Нужно ли правительству и политикам вакцинироваться?" 68% респондентов ответили "Да" или "Скорее всего, да".

"Это лишь свидетельствует о том, что люди хотят видеть, как эти вакцины работают. Так как, наверное, политики являются теми, кто приходит на телепередачи и за ними можно наблюдать, как действует прививка (...).

Я тоже готова, но понимаю, что в первую очередь эти вакцины необходимы врачам. Политики подождут.

Но думаю, что я, а также мои коллеги, если это кого-то успокоит, то они смогут следить за состоянием здоровья, мы были бы такими маленькими белыми лабораторными кроликами, опыт которых люди могли бы видеть", - высказалась политик.

"Мы были бы такими маленькими белыми лабораторными кроликами, опыт которых люди могли бы видеть", - заявила спикер Сейма Инара Мурниеце. ФОТО: Zane Bitere/LETA

Готовность вакцинироваться в прямом эфире высказывал и мэр Риги Мартиньш Стакис. ​"Я, конечно, дождусь своей очереди, и мне очень важно, чтобы сначала моя мама получила вакцину - чем быстрее, тем лучше.

Но я готов хоть сегодня, хоть в прямом эфире, если это поможет другим понять, что вакцина - это наш самый лучший шанс быстро закончить эпидемию", - цитировало градоначальника Латвийское радио 4.

"Я готов хоть сегодня, хоть в прямом эфире, если это поможет другим понять, что вакцина - это наш самый лучший шанс быстро закончить эпидемию", - заявлял мэр Риги Мартиньш Стакис. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Что мешает? Беда с закупками вакцин

Вакцинация от коронавируса в Латвии началась в конце декабря. Было принято решение первыми от Covid-19 прививать сотрудников "линии фронта" - медиков и других работников медицинских учреждений.

Но уже в январе стало понятно, что вакцин может не хватить даже для них, а по темпам вакцинации - Латвия на одном из последних мест в ЕС.

Все дело - в закупленном портфеле вакцин.

В отличие, например, от Израиля, который смог договориться с Pfizer о 8 миллионах вакцины и еще 6 миллионах с Moderna, начав переговоры заблаговременно и заплатив стоимость выше средней, Латвия, по определенным причинам, отказалась даже от тех вакцин Pfizer, на которые могла теоретически претендовать.

Вакцина от Pfizer стала первой одобренной для использования в ЕС, но ее Латвия заказала мало, за что впоследствии поплатилась должностью министр здравоохранения Илзе Винькеле. Государственный секретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко и замруководителя отдела закупок Национальной службы здравоохранения Айнар Лацбергс пока отделались дисциплинарным делом.

Всю ситуацию с незакупенными в достаточном количестве столь необходимыми стране вакцинами Pfizer Павлютс назвал "большой стратегической ошибкой с серьезными последствиями".

Второй зарегистрированной для применения в Латвии стала Moderna, но и она занимает относительно небольшую часть в портфеле заказов Латвии. Латвия сделала ставку на AstraZeneca, объяснив это ценой и более легкой транспортировкой и хранением. Но проблема в том, что AstraZeneca зарегистрировали для использования в ЕС лишь недавно, к тому же компания столкнулась с производственными проблемами, которые могут повлиять на поставки в первом квартале.

Как результат - 13 января министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что в январе вакцин против Covid-19 не хватит даже медикам. В общей сложности в январе планировалось вакцинировать 30 000 медиков, однако график поставок показал, что доступны только 35 200 доз вакцин против Covid-19, которых хватает для вакцинации примерно 17 000 человек.

"Ранее доставленные вакцины практически исчерпаны. Следующие грузы мы можем получить в феврале, когда предусмотрена доставка более 20 000 вакцин Moderna. Они будут использованы, чтобы завершить вакцинацию медиков и начать вакцинацию в центрах социального ухода", - в середине января говорил министр.

По последним данным:

в начале следующей недели в Латвию могут быть доставлены 13 439 доз вакцины AstraZeneca. Они будут предназначены для вакцинации в центрах социального ухода .

. Минздрав также планирует, что 11 или 12 февраля в Латвию будут доставлены 3600 доз вакцины Moderna. Планируется, что 1800 доз вакцины будут предназначены для первичной вакцинации, а еще 1800 доз будут храниться для повторного введения вакцины. Эти вакцины будут использоваться для вакцинации медицинских работников, возможно, фармацевтов .

. 19 февраля могут быть доставлены еще 20 738 доз вакцины AstraZeneca, а на неделе с 22 февраля планируется поставка 15 600 доз вакцины Moderna. В конце февраля в Латвию планируется доставить 38 697 доз вакцины AstraZeneca.

С учетом нехватки вакцин и медленного процесса вакцинации министр здравоохранения Даниэль Павлютс на прошлой неделе обратился в Еврокомиссию с просьбой найти возможность перераспределения вакцин в пользу Латвии в первом и втором кварталах этого года. Павлютса услышали. 4 февраля стало известно, что в результате перераспределения вакцин среди стран ЕС Латвия может получить дополнительно 167 213 доз вакцины Moderna. Из них около 100 000 вакцин будут доставлены уже в первом полугодии этого года. Поделиться своими вакцинами с Латвией выразили готовность другие страны ЕС. Процесс перераспределения организовала Швеция.

"Эти дополнительные вакцины защитят более 83 600 наших жителей, при этом около 50 000 человек уже в первом полугодии. Мы сможем быстрее начать более широкую вакцинацию самых уязвимых жителей. Спасибо партнерам по ЕС", - заявил министр. Первые поставки перераспределенных вакцин Moderna планируются в марте, а большая часть поступит во втором квартале.

Еще один открытый вопрос - реакция общества

Согласно разработанному Минздравом плану вакцинации от Covid-19, во второй половине февраля планируется начать кампанию "2 миллиона причин, чтобы вакцинироваться". В рамках этой кампании предлагается публично вакцинировать высших должностных лиц страны.

Предлагается рассмотреть возможность привить в рамках кампании президента, председателя Сейма, премьер-министра и министра здравоохранения.

Отмечается, что этот вопрос пока предлагается только обсудить, так как вакцинация руководства страны раньше групп риска может вызвать негативную реакцию общества.

Планируется, что кампания начнется в период с 22 по 28 февраля, а с 26 апреля по 2 мая может состояться публичная вакцинация лидеров мнений, но в соответствии с календарем вакцинации целевых групп.

Отметим, что 26 января на портале общественных инициатив Manabalss.lv даже появилась инициатива "Разрешим министрам вакцинироваться вне очереди", в которой предлагается предусмотреть "возможность внеочередного вакцинирования 13 латвийских министров, президента государства, председателя Сейма и, желательно, дополнительно 32 советников. В общей сложности для этого необходимо обеспечить и зарезервировать 94 вакцины из уже закупленного количества. Хорошо было бы организовать и прямой эфир процесса вакцинации, недвусмысленно показав вакцинацию всех и каждого".

Эта инициатива пока не вызвала большого отклика - на 4 февраля собраны 1133 подписей из 10 000 необходимых. Для сравнения - размещенная в конце прошлого года инициатива "Позволим детям в школах свободно дышать!" за отмену обязательного ношения масок в школах для учеников младших классов собрала более 27 тысяч подписей за считанные дни. Похоже, вакцинация политиков - не самая животрепещущая тема для населения.

Когда что-то пошло не так

Напомним, что в начале января в Польше было начато расследование вакцинации знаменитостей от нового коронавируса, в тот момент, когда вакцины предназначались только для медицинского персонала и членов их семей. Варшавский медицинский университет сообщил, что 31 декабря "известные деятели искусства и культуры" были вакцинированы против Covid-19 в рамках кампании вакцинации. Среди знаменитостей оказались бывший премьер-министр и член Европейского парламента Лешек Миллер, телеведущий Кшиштоф Матерна, певица Магда Умер и ряд актеров. Уже 2 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "сообщения средств массовой информации о знаменитостях, которые были вакцинированы вне очереди, являются настоящим скандалом. Нарушению норм нет оправдания". В свою очередь министр здравоохранения Адам Недзельскис добавил, что использование "критерия привилегий" в процессе вакцинации будет иметь последствия.

Много шума наделала и история с вакцинацией генерального консула РФ Юрия Грибкова в эстонской Нарве. 5 и 27 января российский дипломат был украдкой привит вакциной Pfizer в Ида-Вируской центральной больнице. Все бы ничего, если бы это не было вперед очереди. Дело в том, что дипломаты всех стран, работающие в Эстонии, могут получить свою вакцину вместе с остальным населением страны, а это начнется только после того, как вакцины будет поставлено достаточно много. Когда? Этот вопрос и детали неизвестны и открыты пока и для обычных жителей Эстонии, и для дипломатов. Связанная с вакцинацией российского генконсула в Нарве доктор Вероника Ильина лишилась должности заведующей отделением пульмонологии Ида-Вируской центральной больницы.

Статистика по Латвии В Латвии с начала вакцинации прививки от Covid-19 получили 17 246 человек, из них 9468 вакцинацию уже завершили, получив обе дозы вакцины. До 2 февраля: первую дозу вакцины производства Pfizer/BioNTech получили 15 945 человек, обе - 9468 человек;

первую дозу вакцины Moderna получил 1301 человек.