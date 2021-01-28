В Эстонии больницу обвиняют в том, что там без очереди привили от Covid-19 генконсула РФ

Старший пульмонолог больницы Вероника Ильина, к которой заходил дипломат, опровергла в разговоре с журналистом Eesti Päevaleht предположение, что Грибкова провакцинировали в обход правил, сам дипломат ответил на вопрос утвердительно - рассказал, что по предложению лечащего врача сделал уже вторую инъекцию вакцины Pfizer.

На опубликованной видеозаписи заметно, что дипломат входит в больницу с пакетом из магазина Duty Free, который расположен в пограничном пункте в Ивангороде, а выходит уже без пакета.

Из пакета раздается стеклянный звон. Основной товар этого магазина - алкоголь, но там продается также парфюмерия. Сам дипломат на видео отрицает, что в пакете бутылки, говоря, что там сувениры для медсестер, которые лечили его в прошлом году, когда он лежал в этой больнице с заболеванием легких.

Руководитель коммуникаций Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева подтвердила, что Юрий Грибков вчера побывал в больнице, и по поводу его визита сейчас проводится внутреннее расследование. Председатель правления больницы Тармо Баклер прокомментировал ситуацию так: руководство больницы знает не больше, чем журналисты, но не существует правил, по которым российский генконсул мог бы получить прививку от коронавируса вне очереди. Более подробные комментарии руководство сможет дать после завершения разбирательства.

Доктор Ильина сказала корреспонденту Rus.Postimees, что не может комментировать ситуацию, пока не завершится внутреннее расследование. Она добавила, что уже общалась с внутренним контролем, написала объяснительную. Результаты проверки огласят, ориентировочно, через два-три дня.

Генеральный консул РФ был недоступен для комментариев. Юрий Васильевич Грибков планово завершает работу в Эстонии в эти выходные, его должен сменить другой российский дипломат. Генконсульство РФ в Нарве обслуживает граждан, живущих Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Ранее Юрий Грибков работал во Франции, в Норвегии и в центральном аппарате российского МИДа в Москве.