Несколько польских знаменитостей вне очереди привились от Covid-19 - разразился скандал

По словам министра здравоохранения Адама Недзельскиса, 4 января начнется детальная проверка в отделениях, связанных с Варшавским медицинским университетом.

Он добавил, что использование "критерия привилегий" в процессе вакцинации будет иметь последствия.

Варшавский медицинский университет заявил, что в четверг, 31 декабря, "известные деятели искусства и культуры" были вакцинированы против Covid-19 в рамках кампании вакцинации.

Среди знаменитостей - бывший премьер-министр и член Европейского парламента Лешек Миллер, телеведущий Кшиштоф Матерна, певица Магда Умер и ряд актеров.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в субботу, 2 января, что "соблюдение порядка вакцинации является выражением уважения к нормам социальной солидарности".