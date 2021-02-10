Две теннисистки из топ-10 вылетели с Australian Open уже во втором круге

Так, например, второй раунд соревнований не смогли преодолеть канадка Бьянка Андрееску и чешка Петра Квитова, которые в мировом рейтинге WTA занимают 9-е и 8-е места соответственно.

Андрееску во втором раунде не смогла справиться с представительнице Тайваня Се Су-Вей, которая занимает 71-ю строчку рейтинга WTA. Их встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6. Отметим, что 20-летняя канадка вернулась на "Большой шлем" впервые после победы на US Open-2019.

В свою очередь восьмая ракетка мира Петра Квитова проиграла румынке Соране Кырсте, занимающей 68-ю строчку рейтинга WTA (4:6, 6:1, 1:6).

К вышеперечисленным теннисисткам можно добавить вылет чемпионки Australian Open-2016 немки Анжелики Кербер, а также победительницы турниров 2012 и 2013 годов белоруски Виктории Азаренко.

Напомним, ранее первый раунд Australian Open не смогли преодолеть обе латвийские теннисистки - Алёна Остапенко на старте турнира потерпела поражение от чешки Каролины Муховой, а Анастасия Севастова оказалась слабее эстонки Кайи Канепи.