Сейчас во время ограничений представителям индустрии красоты запрещено работать. Портал Apollo поговорил с двумя специалистами в сфере красоты, которые до сих пор не прекратили свою деятельность. А RUS TVNET собрал и подытожил все, что известно на данный момент.

Иева (имя изменено) работает мастером по маникюру и визажистом уже полтора года, в свою очередь Патриция (имя изменено) в данной индустрии дольше - уже четвертый год. У обоих женщин есть салоны, в которых предоставляют различные косметические услуги. Несмотря на режим чрезвычайной ситуации в стране, оба мастера до сих пор продолжают обслуживать клиентов.

Отвечая на вопрос, как весной 2020-го изменились их трудовые будни, Иева призналась, что тогда на несколько месяцев закрыла салон. Иева возобновила работу в начале июня прошлого года. Она рассказывает, что "самым нормальным" временем для работы было лето и сентябрь, а начиная с октября "все становилось только хуже" - количество клиентов уменьшалось, но самая большая "яма" образовалась, когда мастерам по маникюру и косметологам было запрещено работать.

Весной прошлого года Патриция продолжала работать в обычном режиме и даже представить себе не могла, что "вирус, появившийся в Китае", может так сильно изменить ее будни. "Работа специалистов индустрии красоты очень деликатная, и, несмотря ни на что, нужно соблюдать повышенные требования гигиены.

Если для всей общественности дезинфекция рук и поверхностей была чем-то новым, то для меня и, надеюсь, всех мастеров это давно было рабочей рутиной", - рассказывает Патриция. 1

Салон Патриции зарегистрирован в Службе государственных доходов, и она отметила порталу, что платит все налоги, однако пособие по простою не рассматривает как вариант, так как слышала отзывы от других представителей профессии.

"Одному мастеру назначили 150 с чем-то евро в месяц. Я ее очень хорошо знаю, и мне известно, что она востребованный мастер по маникюру. 150 евро мы в лучшие времена можем заработать за один день. Кто может на такую сумму выжить в месяц, если привык к относительно нормальной жизни?" - говорит Патриция.

Она признает, что сейчас не вспомнит, когда в последний раз столько получала, поскольку даже зимние праздники были непривычно тихими, несмотря на то, что это "время заработка". Патриция объясняет это тем, что все же по большей части клиенты соблюдали ограничения, установленные государством. "Однако интерес новых клиентов был впечатляющим" и большое количество девушек написало мастеру. Патриция отметила, что, несмотря на это, новых клиентов не берет.

У Иевы ситуация иная - она думала о возможности обратиться за помощью к государству, но безуспешно, потому что параллельно со своей работой она заменяла сотрудника другой компании на период декрета.

"Так как у меня был договор на определенный срок с конкретной датой окончания, было предусмотрено, что я останусь на время без работы. Теоретически мне уже нужно было начинать искать новую работу, что было невозможно. И потому что вот у меня был такой договор - мне ничего не полагается", - рассказывает Иева, отмечая, что ей также не полагается и пособие по безработице, поскольку она уже его использовала и еще не прошло достаточно времени, чтобы снова претендовать на статус безработного.

"Конечно, я могу пойти и сказать, что у меня нет прожиточного минимума и всего прочего, но будем реалистами... Мне предложат работу в магазине? И каким образом у меня там будет больший доход и менее опасные условия? Я не знаю", - отмечает Иева. 1

Обе женщины поделились и рассказами коллег о том, что многим специалистам не назначили пособия по простою, поскольку они не числятся в регистре Инспекции здравоохранения.

На вопрос, как они себя чувствуют, будучи нарушителями закона, которые сейчас продолжают работать, они отвечают, что подавлены и что это печально.

"Тут вопрос об элементарной логике во всем этом - если мы можем обеспечить нормальные условия, нормальную дистанцию, работаем в масках и перчатках...

Вот как-то немножко абсурдно и несправедливо, что есть отрасли, которые продолжают работать, и есть такие, которые, кажется, поддерживаются больше". 1

Патриция заявила, что чувствует себя преступницей, даже если у нее "безопаснее, чем в любом продуктовом магазине".

"Честно говоря, я чувствую себя просто ужасно - мне приходится чувствовать себя плохо за то, что хочу работать. Я осознаю, что не угрожаю никому из своих клиентов, поскольку вне работы я соблюдаю все установленные в стране ограничения. Конечно, возможно, что клиентки не делают так же, но можем ли мы быть уверены в ком-то в это время?" - отмечает женщина.

"Если посмотреть на это с другой стороны, то если бы не было клиенток, которые хотят ходить на процедуры, мы не работали бы", - отметила Патриция. 1

На вопрос, не боятся ли они сами заразиться коронавирусом или быть осужденными, обе ответили, что уже переболели Covid-19. Заразились они вне работы. Кроме того, сейчас они очень тщательно выбирают клиенток. Иева, например, старается изучить клиентов в соцсетях: чем они занимаются, где работают и соблюдают ли ограничения.

Еще одна причина, почему они продолжают работать - аренда помещения. Доходы Иевы по большей части уходят на эти расходы, поскольку она ранее получала от 1500 до 2000 в месяц, а теперь ее доход сократился почти в 10 раз и она рассматривает закрытие салона, поскольку неясность в том, что ждет в будущем - велика.

"Сейчас мы достигли той точки, когда и спроса больше нет, поскольку большая часть клиентов решает не делать процедуры, так как они сидят дома и у многих, как и у нас, просто нет доходов", - рассказывает Иева.

Когда специалисты индустрии смогут работать?

Как сообщили агентству LETA в Министерстве экономики, в настоящее время обсуждается вопрос о возобновлении самых необходимых косметических услуг.

"Режим чрезвычайной ситуации в Латвии продолжается уже несколько месяцев, и мы знаем, что потребности общества в базовых косметических услугах значительно возросли, поэтому цель - создать долгосрочные безопасные условия для оказания услуг красоты в условиях пандемии Covid- 19", - пояснили в ведомстве.

В Минэкономики подчеркнули, что речь идет в первую очередь о возобновлении самых необходимых гигиенических услуг, при оказании которых риск заболеваемости низкий. 1

На этой неделе министерство обсудит подготовленные предложения с представителями индустрии красоты, а на следующей неделе представит их правительству.

Что делают ассоциации и представители индустрии?

Как сообщалось, премьер-министр издал резолюцию, в которой поручил Министерству здравоохранения в сотрудничестве с представителями индустрии красоты разработать критерии для эпидемиологически безопасной деятельности отрасли в долгосрочной перспективе.

Президент Латвийской ассоциации специалистов индустрии красоты Сабине Улберте напомнила, что впервые критерии эпидемиологически безопасной работы в этой сфере были разработаны еще в марте прошлого года - после того, как в стране впервые был введен режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19. Эти требования были очень точными - какого стандарта должны быть маски, какие должны использоваться дезинфицирующие средства.

В соответствии с этими требованиями отрасль работала с весны прошлого года по ноябрь, когда требования безопасности были расширены. "Все это было отправлено в Минздрав, Инспекцию здравоохранения, Центр профилактики и контроля заболеваний. Вопрос в том, где теперь эти дополнения? Что именно нужно добавить сейчас?" - интересуется Улберте. После заявления Кариньша Минздрав не обращался в ассоциацию, но она связалась с министерством сама.

Улберте добавила, что не слышала ни об одном случае заражения клиента или работника в салонах красоты. 1

Президент Ассоциации косметологов Ренате Рейнсоне также обратилась на прошлой неделе в Минздрав и предложила свою помощь. Как и Улберте, она недоумевает, чем еще можно дополнить уже разработанные критерии.

Ренате Рейнсоне ранее также заявила, что ассоциация не согласна с точкой зрения Министерства здравоохранения о том, что возобновить следует только услуги парикмахерских и маникюра.

Что еще?

Представители индустрии красоты также недоумевают, зачем разрабатывать новые критерии ограничений по Covid-19 в работе этой отрасли, учитывая, что они уже разработаны и переданы в компетентные органы в прошлом году.

"С каждым днем простоя закрываются десятки салонов и кабинетов, тысячи мастеров могут остаться без работы вовсе. Ведь не все готовы работать на дому, в колясочных и нелегально. (...)

Важно понимать, что отрасль ждет не просто ОткрытиЯ, она ждет решений, помощи, поддержки. Ведь если откроют салоны и кабинеты с учетом ограничения 25 кв. м на человека, то, будем откровенны, никто и не откроется. Маленькие салоны не будут работать на одно кресло. А большие не будут на три. Абсурд и тупик. Конечная станция", - написала Алмаза Пирха, редактор портала о красоте и здоровье 3ade.lv.

Сейчас мастера и представители индустрии участвуют во флешмобе и делают в соцсетях публикации с хештегами #salonādrošāk (#безопаснеевсалоне), чтобы обратить внимание на то, что их услуги безопасны.

НЕ МОЛЧИ 🆘 Мы за работу в Салоне❗️❗️❗️ Пока ВЫ МОЛЧИТЕ (потребители), НАС НЕ СЧИТАЮТ НУЖНЫМ ОТКРЫВАТЬ❗️⛔️❗️ А ведь мы... Опубликовано katiastylist Среда, 10 февраля 2021 г.