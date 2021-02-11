Министр предлагает каждый месяц платить пособие на детей в семьях, пострадавших от Covid-19

В заявлении для СМИ Рейрс пишет, что семьи с детьми и их благополучие очень важны для страны.

"Я считаю, что предложение о введении постоянной ежемесячной поддержки семьям на каждого ребенка более эффективно и нацелено на конкретные группы, пострадавшие от кризиса, потерявшие доход или работу в условиях чрезвычайного положения и различных ограничений", - заявил Рейрс.

По его мнению, в кризис тяжело всем, но есть группы населения, которые особенно сильно пострадали, например, неполные семьи, многодетные семьи и родители, получающие пособия по простою. По словам Рейрса, кризис Covid-19 углубил социальное неравенство и обозначил огромный разрыв между доходами людей.

По данным исследования ООН, кризис усугубил гендерное неравенство, особенно затронув женщин и неполные семьи, которым одновременно приходится решать различные домашние проблемы, заниматься обучением детей и материальным обеспечением семьи, отметил министр. Цель адресной поддержки состоит в том, чтобы сократить неравенство, бедность и социальную изоляцию в Латвии, добавил Рейрс.

По его мнению, ежемесячная поддержка целевых групп намного справедливее и эффективнее, чем разовое пособие всем семьям с детьми, которое предложило национальное объединение "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.