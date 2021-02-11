"За!" поддерживает единовременное пособие в 500 евро на ребенка

Как сообщает представитель "За!" Амалия Брувере, партия поддерживает оказание особой поддержки детям и особым группам общества в кризисе, вызванном Covid-19.

Политическая сила также поддерживает и поощряет предоставление единовременного пособия в размере 250 евро детям с особыми потребностями, неполным семьям, одиноким пожилым людям, людям, ухаживающим за людьми с особыми потребностями, и тем, кто получает небольшие пенсии.

По оценкам "За!", для этого потребуется 263,2 миллиона евро, что также будет стимулировать экономическое развитие.

Партия подчеркивает, что в первую очередь необходимо поддержать наиболее уязвимых в кризисе людей. В таких обстоятельствах больший риск не помочь тому, кто нуждается в помощи, чем оказать помощь тому, кто может обойтись без нее, подчеркивают политики "За!".

"Мы считаем, что оказание поддержки особым группам латвийского общества гуманно и справедливо. Это повысит доверие латвийского народа к государству и уменьшит расслоение общества", - говорит председатель городской думы, депутат Сейма, руководитель парламентской фракции Мария Голубева.

"Такой стимул в размере менее 1% ВВП был бы очень полезен для экономики Латвии, потому что во время рецессии, вызванной Covid-19, Латвия сильно отстает от других стран ЕС, которые "разогревают" свою экономику гораздо смелее", - подчеркивает Голубева.

Как сообщалось, коалиция не смогла прийти к общему знаменателю в понедельник, 8 февраля, по предложению о предоставлении единовременного пособия семьям в размере 500 евро на ребенка для уменьшения последствий ограничений, введенных Covid-19, сообщил председатель фракции Сейма Райвис Дзинтарс на пресс-конференции.

Предложение предусматривает специальные пособия для многодетных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, а также пособия для детей до 24 лет, если они в настоящее время учатся и находятся на иждивении. Дзинтарс сказал, что главное не количество, а принцип, потому что эта часть общества в настоящее время страдает от ограничений Covid-19, но не получает мер государственной поддержки.

По оценкам, для этой цели потребуется 170 миллионов евро. Выплата пособия может начаться с 1 марта. Кроме того, партия поощряет надбавки для семей с ребенком-инвалидом - 250 евро, а также для многодетных семей - от 250 до 500 евро. Для детей до 24 лет, если они находятся на иждивении и учатся, надбавка составит 250 евро. Как сказано в сообщении НС, такие дополнительные бонусы потребуют 23 миллиона евро.

Янис Борданс, лидер Новой консервативной партии (JKP) и министр юстиции, также выразил поддержку вышеупомянутому предложению. Он заявил, что JKP поддерживает такой подход, поскольку такая поддержка будет экономически и социально оправдана. "Это оправдано тем, что эти деньги вернутся в экономику Латвии и необходимо, чтобы экономика начала двигаться, а не чтобы [люди] копили деньги в банках", - отметил Борданс.