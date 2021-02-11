Чт, 11.02.2021
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Минблаг предлагает выплатить одноразовое пособие пенсионерам и инвалидам. Какова сумма?

ФОТО: Pexels

Министр благосостояния Рамона Петравича предложила выплатить единовременное пособие в размере 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью, сообщил советник министра по коммуникациям Янис Зариньш.

Единовременная финансовая поддержка для преодоления трудностей кризиса Covid-19 должна выплачиваться пенсионерам по старости, получателям пенсий по инвалидности и лицам, получающим государственные социальные пособия, считает Петравича.

"Пенсионеры и люди с особыми потребностями также сталкиваются с трудностями во время кризиса, и в их повседневных расходах появились траты на средства защиты - маски, дезинфицирующие средства, иммуностимуляторы", - пояснила министр.

Она отметила, что этим людям сложно, а зачастую и невозможно получить помощь от детей или родственников. Возможности трудоустройства для людей с ограниченными возможностями сокращаются, и все они находятся в группе риска по Covid-19.

Хотя это предложение еще не обсуждалось подробно, один из вариантов, рассчитанных Министерством благосостояния, предусматривает единовременную доплату в размере 200 евро для всех получателей пенсий по старости и инвалидности, а также государственных пособий по социальному обеспечению. Для выплаты такой разовой помощи потребуется около 100 млн евро.

Петравича добавила, что такую помощь уже оказала соседняя Литва.

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