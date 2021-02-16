Бывшая голландская гимнастка рассказала о сексуальных домогательствах в спорте

Звездой фильмов для взрослых Верона стала в 2011 году, но в 2019-м решила завязать с порно. Богатый жизненный опыт заставил экс-гимнастку написать автобиографию. Сейчас Верона даёт публичные выступления о насилии в спорте.

По словам бывшей спортсменки, молодым гимнасткам приходится сталкиваться с вербальными и сексуальными домогательствами со стороны тренеров.

"Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках - при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди", - рассказала Верона в интервью "Медузе".

Бывшая гимнастка вспомнила случай, когда ей нужно было взвешиваться перед тренером-мужчиной топлес. "Также у нас был физиотерапевт, который во время лечебных процедур дотрагивался до тех мест, куда дотрагиваться было неправильно. Когда нам делали массаж, всегда работали "на тоненького" в области ног", - вспоминает голландка.

Сейчас Верона даёт публичные выступления, за которые платят от 250 до 2500 евро, в зависимости от мероприятия. Правда, всё это прекратилось из-за пандемии коронавируса.

Также Верона хочет начать консультировать спортсменов, которые столкнулись с насилием и домогательствами.

"Я читаю всё что можно на эту тему, разговариваю с людьми, даю интервью национальным и международным СМИ. Я не сдамся, буду биться за наши права. Что-то должно уже поменяться. Если не сейчас, то уже никогда. Настало время для перемен", - говорит ван де Лёр.

В 2019 году мы подробно рассказывали о судьбе Вероны после завершения спортивной карьеры. В её жизни была ссора с родителями, жизнь в автомобиле на протяжение двух лет, тюрьма и наконец порноиндустрия. Когда-нибудь о жизни голландки снимут фильм, а пока предлагаем познакомиться с Вероной поближе: