"Нью-Йорк Рейнджерс" выступил с заявлением по обвинению Панарина в избиении девушки

"Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Очевидно, что это акция запугивания за то, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. Артемий потрясён и озабочен, и проведёт какое-то время вне команды. "Рейнджерс" полностью поддерживают Артемия и будут работать с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений", - говорится в сообщении клуба.

Панарина также поддержала Национальная хоккейная лига (НХЛ). Об этом говорится в заявлении лиги, которое опубликовал обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен в своём Twitter.

"Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и "Рейнджерс" и будем следить за развитием ситуации", - говорится в сообщении.

На сегодняшней тренировке "Рейнджерс" Панарин отсутствовал. По неофициальной информации, "отпуск" российского хоккеиста продлится две недели. Это значит, что он пропустит как минимум шесть ближайших матчей команды, которая пока занимает шестое место в своём дивизионе и не попадает в плей-офф.

Напомним, ранее экс-тренер подольского "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской Правде" сообщил, что бывший нападающий подмосковного клуба, а ныне нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году.

По словам Назарова, команде предстояло вылетать в Минск на следующее утро после случившегося. Правда, как пишет Sports.ru, игра в Беларуси состоялась через 9 дней после матча в Риге, что ставит под сомнение необходимость утреннего перелёта.

Интересно также то, что Панарин в конце 2011 года получил вызов во вторую сборную и 15 декабря играл против сборной Франции в Любляне. Одним из тренеров той команды был Андрей Назаров.

Стоит добавить, что Андрей Назаров ранее неоднократно критиковал хоккеиста за его гражданскую позицию. Панарин неоднократно выступал с публичной критикой действий российских властей. В январе 2021 года Панарин выступил в поддержку Алексея Навального, опубликовав в своём Instagram фотографию семьи политика с хэштегом #свободунавальному.