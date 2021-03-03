Латвийский хоккеист Родриго Аболс станет отцом

Напомним, в 2019 году Аболс обменялся кольцами со своей избранницей Паулой Приеде. На следующий год Родриго и Паула провели повторную свадьбу. Пара находится в отношениях уже восемь лет.

О том, что влюблённые станут родителями, Аболс сообщил в свёом Instagram, разместив фотографию на которой он держит свою супругу за живот.

"Не можем дождаться, когда тебя увидим", - подписал фотографию хоккеист.