Латвийский хоккеист Родриго Аболс станет отцом
Нападающий шведского клуба "Эребру" и сборной Латвии по хоккею Родриго Аболс станет отцом.
Нападающий шведского клуба "Эребру" и сборной Латвии по хоккею Родриго Аболс станет отцом.
Напомним, в 2019 году Аболс обменялся кольцами со своей избранницей Паулой Приеде. На следующий год Родриго и Паула провели повторную свадьбу. Пара находится в отношениях уже восемь лет.
О том, что влюблённые станут родителями, Аболс сообщил в свёом Instagram, разместив фотографию на которой он держит свою супругу за живот.
"Не можем дождаться, когда тебя увидим", - подписал фотографию хоккеист.
Паула у себя в соцсети поделилась той же фотографией, написав: "Бабочки, которых он мне подарил, превратились в две маленькие ножки".