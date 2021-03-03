​"К счастью, выбор портфеля вакцинации не является политическим решением, и я надеюсь, что в Латвийской Республике это никогда не изменится. Эту оценку могут провести высокопрофессиональные специалисты (...). Именно эти люди, представленные в Национальном совете по иммунизации, в начале ноября при оценке возможной комплектации закупки (...) решили уделить больше внимания AstraZeneca, - на прощальной пресс-конференция после прошения об отставке 5 января сказала тогдашний министр здравоохранения Илзе Винькеле (Для развития/За!). - Надо сказать, что такой подход характерен и для ЕС в целом. Использование других, более сложных вакцин - это приоритет для богатых стран".

Две части этого утверждения - ложные. Первое - такое решение Национального совета по иммунизации (IVP), который представляет собой подразделение ученых и должностных лиц, консультирующих по различным вопросам вакцин, просто невозможно найти, к такому выводу пришел центр Re:Baltica, изучая имеющиеся протоколы заседаний совета.

ФОТО: Даце Завадска, председатель Национального совета по иммунизации

"Глупости. Абсолютные глупости. Мы никак не могли повлиять на это", - прокомментировала Re:Baltica слова Винькеле глава IVP Даце Завадска (Винькеле отказалась комментировать, о каком собрании она говорила).

Однако даже Завадска, которая в настоящее время - главный авторитет в Латвии по вопросам вакцин, говорит, что не знает, кто принял решение об использовании AstraZeneca в качестве главного оружия Латвии в борьбе с Covid-19.

Информация, собранная Re:Baltica как из Европейской комиссии (ЕК), так и из департаментов здравоохранения Литвы и Эстонии, показывает, что изначальный больший выбор в пользу AstraZeneca стал совпадением разных обстоятельств. AstraZeneca первая завершила переговоры с ЕК, вакцины обещали дешевые (1,78 евро по сравнению с 12 евро BioNTech/Pfizer), простые в использовании и доставку уже в декабре. Позже этого не произошло, но при заключении контракта в августе знать это не представлялось возможным.

Процесс закупки вакцины выглядит следующим образом. В качестве первого шага в августе Европейская комиссия дает странам ЕС пять дней для присоединения к соглашению с AstraZeneca. Все согласились. Гарантированное количество доз рассчитывается в соответствии с численностью населения (так называемый pro rata), но у стран всегда есть возможность подать заявку на большее или меньшее количество доз. В результате получается так называемая рыночная таблица (bazaar table), размеры которой согласованы всеми. Затем каждый отправляет свой точный заказ. Тот же процесс применяется к покупке всех других вакцин.

Латвия и Литва взяли все предложенные им в августе pro rata дозы (Латвия - 1,27 млн, Литва - 1,86 млн), а Эстония попросила больше и подписалась на 1,33 млн. "С тех пор мы ничего не меняли в нашем заказе", - пояснила Re:Baltica представитель Министерства социальных дел Эстонии Эва Лехта.

Откуда догадки о лоббировании?

Догадки о лоббировании были вызваны тем, что из всех производителей только эта компания была приглашена на заседание IVP для того, чтобы рассказать о своей вакцине уже 14 сентября. Завадска объясняет это желанием совета понять, почему в то время было приостановлено клиническое исследование AstraZeneca. Государственное агентство лекарств (ZVA) не смогло ответить, а его заместитель директора Янис Звейниекс предложил пригласить самих производителей и рассказать об этом. У Завадской нет даже контактов компании. Других не пригласили, потому что Moderna в то время не была представлена ​​в Латвии, а Pfizer со своими данными якобы сидел "в окопах, как партизаны".

ФОТО: Янис Звейниекс, заместитель директора Государственного агентства лекарств

"Совершенный бред сивой кобылы, - на вопрос о возможном лоббировании ответила Завадска. - В любой стране, где IVP действует в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения, мы имеем право и обязаны приглашать всех, кто может ответить на интересующие нас вопросы - государственные учреждения, компании или группы исследователей, ассоциации. Мы - независимые эксперты, наши решения носят рекомендательный характер. Никто из нас не чиновник, какое лоббирование?".

Вторая причина обвинений в лоббировании - это очень сильное сопротивление руководства здравоохранения приобретению Pfizer/BioNTech - вплоть до предоставления правительству ложной и вводящей в заблуждение информации.

Догадка, высказанная несколькими источниками Re:Baltica, вполне логична - госслужащие просто не хотели возиться с более сложной логистикой, вакцина была достаточно дорогой, на горизонте мелькала простая и дешевая AstraZeneca, о будущих проблемах которой никто и не подозревал - так зачем покупать дороже и получать выговоры от журналистов? Просто плохое управление рисками.

Но есть несколько странных совпадений. Во-первых, когда Минздрав в сентябре отчитывается перед правительством о чрезвычайных взносах в фонд ЕС для закупки вакцин, в отчете замалчивается, что также завершены переговоры с BioNTech/Pfizer - и, следовательно, и эти вакцины скоро будут предложены. Re:Baltica пока не смогла выяснить, кто и почему умолчал об этом.

Во-вторых, правительству преувеличили сложность этой вакцины.

В-третьих, AstraZeneca представляли самой близкой к финишу даже тогда, когда это уже не имело оснований и другие наступали ей на пятки. "AstraZeneca сейчас ближе всех, и цена тоже самая лучшая", - сообщает правительству в сентябре Винькеле. AstraZeneca действительно первой 1 октября представила результаты исследования Европейскому агентству лекарственных средств. BioNTech/Pfizer отстала всего на пять дней. В конце декабря BioNTech/Pfizer была зарегистрирована первой, более чем на месяц раньше, чем AstraZeneca, которая была зарегистрирована в конце января.

В-четвертых (и это второе заблуждение в прощальной речи Винькеле) - BioNTech/Pfizer была приоритетом не только для самых богатых стран. В то время как Латвия в первом подходе в ноябре подала заявку только на 97 500 из 841 тысячи доступных для нее доз вакцины (а затем, по данным Министерства здравоохранения, в конце февраля - на 100 000 тысяч из доступных 420 тысяч), Эстония и Литва взяли на тот момент намного больше - сразу 703 тысячи и 1,24 млн доз уже за первый проход. Между тем на незапротоколированных встречах чиновников Латвии была достигнута договоренность о том, что изначально эту вакцину будут закупать только для врачей, а дополнительные дозы - к тому же не все - были куплены в декабре по счастливой случайности.

Эти решения, а также поздняя регистрация AstraZeneca и невозможность производства в соответствии с обещаниями стали причиной того, что Латвия в настоящее время по показателям вакцинации отстает от Эстонии и Литвы. Латвия в январе докупила значительные объемы BioNTech/Pfizer, но крупные поставки будут только с апреля, сивдетельствует график Минздрава.

"Мое объяснение заключается в том, что формулировка "все пошло не так" - это сегодняшняя формулировка. Если бы AstraZeneca выстрелила первой, ничего из этого не случилось бы. (...) В этом смысле я не буду заниматься самобичеванием - я признаю, что это был провал, ошибка, совпадение нескольких обстоятельств", - заявила Re:Baltica Винькеле. Она добавляет, что Министерство здравоохранения за последние пять лет до ее вступления в должность было ослаблено - сменились три государственных секретаря, чиновники запуганы и пострадали от моббинга, о чем свидетельствует количество жалоб омбудсмену, так что "способность брать на себя риск, вероятно, ниже, чем в других министерствах".

Между тем AstraZeneca подтвердила, что в первом квартале доставит меньше половины обещанного. Международные СМИ сообщают, что и во втором квартале она сможет поставить только половину обещанных вакцин.