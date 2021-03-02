"Кажется, что мы спим". Хронология вакцинного хаоса. Часть 1

Директор ZVA называет условия хранения вакцины BioNTech/Pfizer при температуре -80 градусов экстремальными, потому что в реестре лекарств нет ни одного аналогичного медикамента. 2

Компания выбрала "довольно агрессивное общение, что оказывает некоторое давление на лиц, принимающих решения". "Хотя BioNTech/Pfizer был относительно хорошим коммуникатором, нет информации о каком-либо значительном превосходстве в безопасности или эффективности над другими вакцинами", - заключает он.

"Ни в одной стране такой цепочки поставок при -80 градусах, я думаю, просто не может быть. Я допускаю, что в Дании такой головной боли не меньше, чем в Латвии, - комментирует Кариньш. - Мы готовимся решить, как его достать? Это считается невозможным? Потому что мне как-то кажется, что нужно просто приспособиться к тому, что есть".

На это Винькеле отвечает, что и у Литвы, и у Эстонии схожая головная боль, но "все это крайне сложно принять, как сказал Свен, что они зарегистрируются, может быть, в январе, а эти параметры озвучены сейчас, в рамках своеобразной пиар-кампании".

"Конечно, мы не исключаем, что будем вынуждены покупать и Pfizer. Может быть, это и не лучшее, но к этому нужно подготовиться. Если мы не будем готовы, то любая поставка в течение 5-10 дней будет выброшена, - резюмирует директор ZVA. - То, что мы делаем сейчас, по сути, будет тщательной оценкой того, сможем ли мы это сделать, и, конечно же, изначально мы будем исходить из того, что нам нужно быть на это способными. (...) На самом деле нет никакой логики покупать ее, потому что она просто станет непригодной через некоторое время после любой поставки".

Литва в этом подходе покупает все предложенные ей 1,24 миллиона доз и закупает две дополнительные морозильные камеры для хранения 2

(некоторые были в крупных больницах), выяснила Re:Baltica в литовском Минздраве. (В Латвии три морозильные камеры были в Государственном центре донорства крови, в январе было куплено еще три, так что особой разницы нет.) Эстония на этом этапе закупила более 600 000 доз. "Основная цель заключалась в том, чтобы снизить различные риски и убедиться, что вакцины, которые будут зарегистрированы в ЕС, будут доступны как можно скорее, и что мы сможем вакцинировать по крайней мере группы самого высокого риска", - пояснила Re:Baltica Ева Лехтла из Министерства социальных дел Эстонии.

Правительство не информировано об отказе от большинства вакцин. Выбор нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса теперь называют стратегической ошибкой с серьезными последствиями.