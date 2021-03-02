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"Кажется, что мы спим". Хронология вакцинного хаоса. Часть 1

ФОТО: Re:baltica

Навоз попал в вентилятор за два дня до Рождества. Вечером 21 декабря министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу позвонил эстонский коллега, чтобы уточнить, действительно ли Латвия отказалась от предложенных дополнительных доз вакцины BioNTech/Pfizer. И в Эстонии, и в Литве на следующий день были запланированы внеочередные правительственные заседания, чтобы принять решение о покупке.

"Мы ничего не знали, такие предложения не проходят через МИД, но коллега сказал, что Литва думает, а Латвия вроде бы отказывается. Позже в WhatsApp отправили такое же сообщение - что отказываются", - подтвердил Ринкевич Re:Baltica. Предложение было неожиданным, срок - коротким. Государственный секретарь МИД звонил руководству Минздрава, министр - в канцелярию премьер-министра.

"Первый ответ от Минздрава был такой, что они ничего не знают. После звонка из канцелярии премьер-министра все пошло быстро, был такой взлет, и на следующий день вопрос уже был в правительстве", - говорит Ринкевич.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич

Это был первый случай, когда правительство по существу решило закупить вакцины вместо того, чтобы просто выделить деньги или выслушать оптимистичные отчеты министра здравоохранения Илзе Винькеле.

Хронология произошедшего была восстановлена ​​Re:Baltica по записям с закрытых заседаний правительства, на которых эта тема обсуждалась с сентября по январь (полные стенограммы прилагаются к тексту).

Июнь 2020 г.

Европейский союз (ЕС) в июне соглашается покупать вакцины централизованно. Переговоры будут проводиться Европейской комиссией (ЕК), дозы будут предлагаться странам в зависимости от численности населения. На этом этапе министр здравоохранения и руководство департамента могут приступить к разработке четкой и управляемой системы по составлению портфеля вакцин. Этого не происходит. Винькеле объяснила Re:Baltica, что это было обусловлено двумя соображениями: во-первых, закупка всех других вакцин - вопрос уровня экспертов, а не министров, во-вторых - правительственные обсуждения пандемии были "мучительными, хаотичными, громоздкими, принятие решений длилось десятки часов и даже дней", поэтому министр опасалась, что принятие решений будет парализовано. Более того, премьер-министр не требовал такой системы. "Это никого не интересовало, - говорит Винкеле. - Ну, очень фрагментарно".

Август 2020 г.

27 августа ЕК заключает договор с первым производителем, AstraZeneca. По заверениям, вакцины должны быть дешевыми, простыми в применении и быстрыми. Латвия резервирует все предложенные дозы в размере 1,27 миллиона. Все предлагаемое берут также Литва и Эстония.

Сентябрь 2020 г.

22 сентября Минздрав впервые сообщает о вакцинах правительству (отчет все еще не опубликован, его ставят в повестку дня в последнюю минуту), но речь идет только о дополнительном платеже в общий кошелек ЕС, позволяющий инвестировать в большие объемы производства вакцины. Министры не дискутируют - Винькеле сообщает о доступных 800 000 доз для врачей и пожилых людей (расшифровка на латышском языке).

Октябрь 2020 г.

В октябре правительство выделяет деньги на вакцины AstraZeneca и слушает общий отчет о том, что и когда еще может быть доступно. "Мы либо ведем себя как капиталисты, которые вкладывают деньги во множество компаний с мыслью, что кто-то доведет их до сотни, миллиона или миллиарда, либо мы делаем ставку на множество цифр и цветов, как в азартной игре", - радостно заключает Кариньш, желая приятного аппетита министру образования, которая во время заседания ест яблоко, и разговор заканчивается (расшифровка на латышском языке).

22 октября ситуация с вакцинами против Covid-19 впервые будет обсуждаться Государственным советом по иммунизации (IVP) - группой ученых и официальных лиц с правом совещательного голоса. Представитель Минздрава Яна Фелдмане отмечает, что министерство не участвует в переговорах с ЕК - это делают Национальная служба здравоохранения (NVD) и Государственное агентство лекарств (ZVA). На тот момент переговоры завершены уже с шестью разработчиками - Sanofi/GSK, Janssen-Cilag, AstraZeneca, Moderna, Curevac и BioNTech/Pfizer.

Большие заказы нужно начинать немедленно. Навоз на большой скорости начинает приближаться к вентилятору.

Ноябрь 2020 г.

16 ноября Минздрав узнает о предложении купить вакцины BioNTech/Pfizer. Говорится, что у Латвии есть два дня, чтобы объявить о размере закупки. Доступна 841 тысяча доз. В следующие три дня Минздрав будет проводить непротоколированные встречи специалистов, о чем свидетельствуют только оставшиеся приглашения на платформу MS Teams. Решение "коллективное". Нет протоколов, а некоторые участники говорят, что не знают, что это решение. "В основном были подчеркнуты недостатки покупки вакцины, было заявлено, что вакцину трудно хранить, транспортировать, она имеет короткий срок хранения после размораживания, и была уверенность, что в ближайшее время станет доступна AstraZeneca", - говорится в отчете о проверке Минздрава. Вакцину решено покупать для вакцинации медиков, а не широких слоев населения. Первоначально согласовываются от 100 000 до 200 000 доз. Об этом представитель NVD Айнар Лакбергс, который отвечает за связь с Европейской комиссией и первым получит всю информацию о закупках, проинформирует европейских чиновников 18 ноября, но добавит, что точный заказ будет завтра. Затем, после очередной встречи Минздрава, объем падает до 97 500 - как будто из-за вместимости транспортных ящиков.

Единственное свидетельство встреч специалистов, на которых было принято решение о приобретении BioNTech/Pfizer. ФОТО: Re:Baltica

17 ноября было созвано внеочередное заседание правительства по различным аспектам пандемии. Министерство - снова в последний момент - представляет стратегию вакцинации от Covid-19 (все еще секретную). Расшифровка встречи (доступна на латышском языке) показывает, что упоминание о том, что к утру должно быть принято такое важное решение, звучит только один раз, мимоходом, за кулисами же происходит отказ от вакцин.

Директор ZVA Свен Хенкузенс, который является основным докладчиком, упоминает, что были подписаны два соглашения с AstraZeneca и Johnson&Johnson и "открыт вопрос о Pfizer", но госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Убрашко добавляет, что "завтра нам действительно нужно рассмотреть возможность создания этой логистической цепочки в Латвии, понять - можем мы это реализовать или нет".

Хенкузенс приводит множество причин, по которым вакцина BioNTech/Pfizer намного сложнее других.

Я хочу подчеркнуть, что покупка вакцины BioNTech/Pfizer неоднозначна. Прежде чем принять предложение, мы хотим тщательно рассмотреть все эти аспекты, чтобы убедиться, что эти вакцины не испортятся, если мы их купим.

Директор ZVA Свен Хенкузенс

Сравнивая предоставленную им информацию с общедоступной документацией от производителя, регулирующего органа США и Европейского медицинского агентства, Re:Baltica пришла к выводу, что по крайней мере шесть утверждений были ложными, вводящими в заблуждение или преувеличивающими сложность вакцины (подробнее читайте во второй части "Почему чиновники ввели правительство в заблуждение?").

Директор ZVA называет условия хранения вакцины BioNTech/Pfizer при температуре -80 градусов экстремальными, потому что в реестре лекарств нет ни одного аналогичного медикамента.

Компания выбрала "довольно агрессивное общение, что оказывает некоторое давление на лиц, принимающих решения". "Хотя BioNTech/Pfizer был относительно хорошим коммуникатором, нет информации о каком-либо значительном превосходстве в безопасности или эффективности над другими вакцинами", - заключает он.

"Ни в одной стране такой цепочки поставок при -80 градусах, я думаю, просто не может быть. Я допускаю, что в Дании такой головной боли не меньше, чем в Латвии, - комментирует Кариньш. - Мы готовимся решить, как его достать? Это считается невозможным? Потому что мне как-то кажется, что нужно просто приспособиться к тому, что есть".

На это Винькеле отвечает, что и у Литвы, и у Эстонии схожая головная боль, но "все это крайне сложно принять, как сказал Свен, что они зарегистрируются, может быть, в январе, а эти параметры озвучены сейчас, в рамках своеобразной пиар-кампании".

"Конечно, мы не исключаем, что будем вынуждены покупать и Pfizer. Может быть, это и не лучшее, но к этому нужно подготовиться. Если мы не будем готовы, то любая поставка в течение 5-10 дней будет выброшена, - резюмирует директор ZVA. - То, что мы делаем сейчас, по сути, будет тщательной оценкой того, сможем ли мы это сделать, и, конечно же, изначально мы будем исходить из того, что нам нужно быть на это способными. (...) На самом деле нет никакой логики покупать ее, потому что она просто станет непригодной через некоторое время после любой поставки".

Литва в этом подходе покупает все предложенные ей 1,24 миллиона доз и закупает две дополнительные морозильные камеры для хранения

(некоторые были в крупных больницах), выяснила Re:Baltica в литовском Минздраве. (В Латвии три морозильные камеры были в Государственном центре донорства крови, в январе было куплено еще три, так что особой разницы нет.) Эстония на этом этапе закупила более 600 000 доз. "Основная цель заключалась в том, чтобы снизить различные риски и убедиться, что вакцины, которые будут зарегистрированы в ЕС, будут доступны как можно скорее, и что мы сможем вакцинировать по крайней мере группы самого высокого риска", - пояснила Re:Baltica Ева Лехтла из Министерства социальных дел Эстонии.

Правительство не информировано об отказе от большинства вакцин. Выбор нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса теперь называют стратегической ошибкой с серьезными последствиями.

На заседании правительства 17 ноября Кариньш начинает осознавать грядущие проблемы, поскольку в надежде на групповой иммунитет нужно вакцинировать не меньше 70%, или 1,3 миллиона, латвийцев. "Я понимаю, что у нас будет огромная проблема с сопротивлением. У нас уже нет недостатка в людях в стране, которые выступают против вакцин. (...) Тогда, если эффективность прививки составляет примерно 90%, нужно будет вакцинировать еще больше, чтобы действительно получить иммунитет у 70% населения. Что означает ну ненормально массовую вакцинацию, даже если это просто, - говорит Кариньш. - Максимальный охват вакцин против гриппа составляет около 200 000. Тогда нам нужно увеличить его примерно в десять раз.

Ох, божечки... (...) Перед нами проявляется ужасная логистическая проблема, которую нужно преодолеть".

Кришьянис Кариньш

Декабрь 2020 г.

И без того натянутые отношения между премьер-министром и министром здравоохранения ухудшаются. 1 декабря Винькеле представляет правительству стратегию вакцинации против Covid-19, которая пока является единственным общедоступным документом вакцинной саги (остальные Минздрав раскрывать отказывается, поскольку они содержат информацию ЕК с ограниченным доступом).

Во время рассмотрения Кариньш становится нетерпеливым, признавая, что "не видит общей картины" (расшифровка на латышском языке). Раздумывает, не стоит ли приплачивать скептикам за вакцинацию. Спрашивает, не рассматривался ли вопрос о создании временных центров вакцинации - в палатках, в контейнерах, потому что, "чтобы привить даже миллион человек (...), это ужасно большая логистическая операция, которую кто-то должен организовать. Я не представляю, что у нас есть структуры, которые без проблем с этим справятся. В день должны прививаться тысячи людей". Минздрав в качестве решения предлагает выезды к рабочим коллективам и обещает подумать, есть ли другая проблема.

Кариньш также призывает покупать больше вакцин, чем имеется людей в Латвии - если какой-либо производитель не сможет зарегистрироваться. Минздрав обещает это сделать, но на практике происходит обратное.

Правительство случайно узнает об этом только перед Рождеством из уже упомянутого звонка министра иностранных дел Эстонии своему латвийскому коллеге. (Винькеле до сих пор настаивает, что никто не отказывался - нужно было дать ответ до полуночи, а все три страны Балтии тянули до последнего, потому что от того, сколько возьмет одна из них, зависело, сколько получат остальные. "Когда стало ясно, что это может затянуться, я сказала госсекретарю, что мы берем тот объем, который предложили. И параллельно шел процесс, о котором я узнала из звонка Кариньша: что мы отказались от вакцин".)

Из расшифровки заседания ясно: министры не знают, что уже в ноябре департамент здравоохранения отказался от более чем 740 тысяч доз этой вакцины.

Им сообщают только о том, что было куплено, а не о том, что было в наличии. И второй шанс также может быть упущен, потому что Хенкузенс на заседании остается при мнении, что нет необходимости покупать вакцины BioNTech/Pfizer - существующий портфель вакцин и текущие контракты обеспечивают все необходимое. "Сегодня мы также говорили в рабочей группе по стратегии иммунизации, мы думаем, что акцент должен быть сделан на вакцине Astra Zeneca", которую проще использовать и легко доставлять даже в отдаленные районы. Весной будет даже перегрузка вакцинации, потому что государственные службы вакцинации не смогут справиться со всеми желающими привиться и будут вынуждены привлекать частные.

"Я кое-что не совсем понимаю. (...) Почему в других странах, по крайней мере в общественной сфере, совершенно по-другому понимают, каким образом они готовятся. Соответственно, планируется, как они смогут, не знаю, 10-15 тысяч человек в день вакцинировать.

Мне просто, вы извините, кажется, что мы спим", - говорит Кариньш. Он отмечает, что количество заказанных для Латвии вакцин недостаточно.

"Если меня спросят, достаточно ли этого, я отвечу, что ни в коем случае недостаточно. CureVac может потерпеть неудачу, но мы полагаемся на него как на четверть от всех лекарств".

Кариньш не в восторге от предложения Хенкузенса.

"Вы не рекомендуете покупать больше вакцин. Это мне непонятно. В том смысле, что у нас больше нет цели обрести иммунитет за 13 месяцев, мы мечтаем о месяце.

Если у нас есть возможность купить дополнительные вакцины, которые являются высокоэффективными и уже доступны на рынке, то почему бы и нет?" - спрашивает он.

"Я не знаю, кто работает в IVP, но оказывается, что вся страна - потому что никто не ругает IVP, всю ответственность спрашивают с правительства - поэтому нам нужно знать, кто это, - говорит Кариньш. - Должен сказать, люди сразу начнут спрашивать - а когда будет моя очередь? Как узнать? Как формируются эти физические линии? Это ужасная логистическая проблема, и мне кажется, что еще не до конца понятно, насколько она массивна. Если вы говорите о 10-18 месяцах, я бы сказал, что это непростительно, если эти вакцины доступны. Если недоступны, окей, тогда никто ничего не сможет сделать. Но хуже всего будет то, что в Германии, Польше или Дании дела идут вперед, а у нас по какой-то причине - нет. Меня это ужасно беспокоит. У меня нет никакой уверенности, - говорит Кариньш. - Кроме того, тот факт, что вы советуете не покупать дополнительные вакцины, заставляет меня задуматься - кто принимает эти решения, если это рекомендация? Если они сертифицированы на рынке - это то, чего я не могу понять, и это то, насчет чего я сейчас начинаю очень серьезно беспокоиться - как в целом будет осуществляться управление этой системой и этой процедурой? Потому что

от этого будет зависеть общая репутация нашего правительства. И это нам всем нужно понять, коллеги. Если вы ошиблись, не вините ни одну группу экспертов. Вините нас".

Другие министры также становятся все более критичными. "Мы должны взять все, что есть и что возможно. Потому что теперь оказывается, что Pfizer заканчивается в феврале, а потом мы ждем до марта, апреля, мая и ничего не делаем. Ждем, пока не появится AstraZeneca или еще что-нибудь. Кроме того, есть информация, что другие близки к запуску. Я полностью согласен с теми, кто считает, что мы должны использовать любые дополнительные возможности", - говорит министр финансов Янис Рейрс.

Министр обороны Артис Пабрикс указывает, что знания правительства фрагментированы, особенно о том, как делается выбор в других странах. Министр Ринкевич подчеркивает, что это дело политиков, а не экспертов. Если одна из стран Балтии откажется от дополнительных доз, "я не знаю, как мы будем поступать с мнением нашего общества, особенно с теми, кто хочет пройти вакцинацию. Лучше купить больше - если останется излишек, пожертвуем в качестве помощи странам Восточного партнерства, которые уже попросили об этом". "Мы говорим, что вакцина - это то, что нас спасет, а следующим предложением сообщаем, что будем вакцинировать вас в течение следующих 18 месяцев. Это означает, что фактически в ближайшие 10-18 месяцев наша экономика будет в том же состоянии, что и сейчас, и люди будут в стрессовой ситуации", - заключает министр транспорта Талис Линкайтс.

В конце концов Винькеле соглашается, что выбор вакцин - это политическое решение. "В IVP работают не политики - они врачи, инфектологи, эпидемиологи и другие. Мы должны прислушиваться к их профессиональному мнению, но мы можем действовать так, как сочтем нужным, поскольку оно касается закупки вакцин (...), это немного другое дело, - говорит она. - Сегодня утром литовский коллега сказал, почему они замедляются - потому что поведение торговцев иногда, можно сказать, граничит с шантажом. Это, конечно, не нормальный процесс принятия решений, когда сталкиваешься с истерией, ультиматумами вроде: вы должны ответить через два часа, а если нет, то мы не знаем, что случится. Они так поступают не в первый раз. Но тогда мы могли бы заказать закупку дополнительных вакцин".

Винькеле сообщила СМИ, что в декабре никто ни от чего не отказался и куплено было все имеющееся, и то же самое повторила в интервью Re:Baltica в конце февраля.

Однако данные, предоставленные Re:Baltica Минздравом сейчас, показывают, что в этом лоте было около 420 тысяч доз. Латвия купила 100 000. В декабре правительство не проинформировали о том, что доступно гораздо больше.

5 января премьер-министр потребовал отставки Винькеле из-за недостатков в плане вакцинации.

Вторую часть статьи "Как чиновники ввели правительство в заблуждение о вакцине Pfizer" читайте на портале RUS TVNET уже сегодня!

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