"Главное для меня - в чем же тогда наша стратегия? Я понимаю, что, вероятно, в Британии есть армия и один генерал, отвечающий за тяжелую логистику. А как у нас? - беспокоился премьер-министр Кришьянис Кариньш на первом заседании в декабре, когда правительство наконец разработало стратегию вакцинации от Covid-19. - Как зовут того человека, который конкретно это организует, чтобы вакцинировать 1,3 или 1,9 миллиона человек? Это гигантская логистическая проблема. Действительно ли в существующей структуре такое может запросто произойти, или нам не следует думать о привлечении армии?

Государственный секретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко объясняет, что за весь процесс в Латвии отвечает директор Государственного агентства лекарств (ZVA) Свен Хенкузенс: "Ему действительно все это доверено". По ее словам, создается впечатление, что поводов для беспокойства нет, поскольку есть опыт вакцинации против гриппа (наибольшее количество вакцинированных от гриппа людей составляет около 200 000, Covid-19 требует не менее 1,3 миллиона. - Прим. ред.). Определены возможности кабинетов вакцинации, при необходимости они привлекут аптеки или организуют поездки в рабочие коллективы.

ФОТО: Свен Хенкузенс, директор Государственного агентства лекарств (ZVA)

Роль Хенкузенса в фиаско с закупкой вакцин до сих пор не оценена - включая тот факт, что 17 ноября он предоставил правительству вводящую в заблуждение информацию о сложности вакцины BioNTech/Pfizer по сравнению с другими вакцинами.

Сравнивая сказанное им с общедоступной документацией производителя, регулирующего органа США и Европейского агентства лекарственных средств, Re:Baltica пришла к выводу, что по крайней мере шесть утверждений были ложными, вводящими в заблуждение или преувеличивающими трудности с вакциной.



Отчет о проверке службы Минздрава и реальность

Re:Baltica также запросила комментарий производителя насчет достоверности таблицы, а также связь с властями Латвии, но получила отказ. На момент публикации также не было возможности точно проверить, какие инструкции были доступны Европейскому агентству лекарственных средств и Министерству здравоохранения в день презентации г-на Хенкузенса. Re:Baltica продолжит расследование, так как это основное объяснение официального лица - в то время было много неуверенности, много информации появилось позже, информация основана на данных, предоставленных Еврокомиссии (ЕК) производителем. В настоящее время доступны только последние версии документов, но ясно, что и регулирующий орган США, и производитель указывают, что вакцины могут храниться в транспортном контейнере в течение 30 дней (что исключает вопрос об обязательной закупке морозильников) и, конечно, не в пунктах вакцинации, как Хенкузенс рассказывал правительству.

ФОТО: Яна Фелдмане, руководитель отдела окружающей среды департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения

Хенкузенс не согласен с обвинениями в обмане. У него не было времени на беседу из-за плотного графика, но в его письменных ответах указано, что 17 ноября Минздрав в последний момент не смог предоставить представителя на заседание правительства и обратился к нему. Кроме того, Министерство здравоохранения и ранее просило его представлять департамент здравоохранения в общественном пространстве по вопросам вакцинации. Презентация была подготовлена ​​представителем Министерства Яной Фелдмане, которую можно увидеть в метаданных (Фелдмане указывает, что она только собрала информацию с ограниченным доступом, предоставленную ZVA и NVD, а не анализировала или искала ее).

Информацию о свойствах вакцины предоставил Айнар Лацбергс, сотрудник Национальной службы здравоохранения, который представляет Латвию в соответствующем органе управления (steering board) Европейской комиссии и которому ее предоставил производитель. Изменение информации об условиях хранения во время предварительной регистрации вакцины является нормальным явлением. Опыт потери вакцины основан на опыте Лацбергса (Лацбергс не ответил на попытки Re:Baltica связаться с ним, поскольку против него все еще проводится служебное расследование).

"Этот слайд разработан, чтобы проиллюстрировать планирование, организованное Минздравом на различных этапах процесса реализации стратегии вакцинации, которое необходимо обеспечить. Мы не собираемся подробно рассматривать вакцину Pfizer и получать о ней мнение", - ответил Хенкузенс в конце февраля на обвинения Re:Baltica во лжи и преувеличениях в презентации (полные ответы на латышском языке читайте здесь и здесь).

ФОТО: Айнар Лацбергс, заместитель начальника отдела закупок департамента финансового управления Национальной службы здравоохранения

Однако в протоколе заседания правительства значится обратное. "Я хотел бы указать на несколько нюансов о вакцине BioNTech/Pfizer, учитывая, что они выбрали, я назову довольно агрессивную коммуникацию, которая оказывает некоторое давление на лиц, принимающих решения, но есть несколько вещей, которые мы до сих пор рассматриваем, потому что эта вакцина немного, может быть, я даже скажу, очень отличается от других вакцин, - сказал директор ZVA. - Этот слайд не относится к другим вакцинам. Этот слайд предназначен только для вакцины BioNTech/Pfizer".

Хенкузенс говорит, что он не отвечал за закупку или логистику вакцин - его роль была консультативной, он участвовал во встречах и был включен в рабочую группу по вакцинации (которая была создана на следующий день после того, как Мурмане-Умбрашко представила его ответственным перед правительством), но действовал неформально и до этого. Из протокола заседания правительства 22 декабря следует, что накануне вечером Илзе Винькеле по поводу закупки дополнительных вакцин консультировалась именно с ним. Бывший министр объясняет, что сделала это и призвала Хенкузенса отчитаться перед правительством, поскольку он был неформальным руководителем рабочей группы по вакцинации.

Этот факт Хенкузенс Re:Baltica подтвердил только после дополнительных вопросов - первоначальный ответ создавал впечатление, что он был простым участником. "В обязанности рабочей группы по вакцинации или в ответственность Свена Хенкузенса не входило принятие решений о закупках, выборе вакцин или их количестве", - говорится в письменном ответе.

Однако именно из-за мнения этой рабочей группы правительство почти упустило возможность приобрести дополнительное предложение этой вакцины в декабре, когда Хенкузенс по-прежнему считал, что в этом нет необходимости, достаточно всего уже заказанного (подробнее читайте в "Хронологии вакцинного хаоса. Часть 1").