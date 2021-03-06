ТНТ вырезал из Comedy Club шутку Павла Воли о "дворце Путина"

Как сообщает издание "Палач", шутка пропала из выпуска комедийного шоу, опубликованного на сайте видеосервиса Premier.
В конце выпуска Павел Воля рассказал, как однажды, когда делал уроки с сыном, ему стали присылать сообщения о неком дворце. Воля зашел на YouTube, чтобы посмотреть фильм об этом, и прочел разные комментарии: "Все все точно знают. Один пишет: "Это точно его дворец!" Другой пишет: "Точно не его!". Воля также отметил, что точно знает о "дворце Мартиросяна": "Я там был. Я был там с Мартиросяном. Мартиросян мне сказал: вот, Пашка, смотри, это мой дом, если будет какое расследование - Пашка, это твой дом".
Ранее сообщалось, что 21 февраля вышел 17-й эпизод седьмого сезона шоу "Однажды в России", в котором комик Азамат Мусагалиев пародирует Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина. Через несколько дней скетч пропал с YouTube-канала ТНТ и из онлайн-кинотеатра Premier.