ТНТ вырезал из Comedy Club шутку Павла Воли о "дворце Путина"

В конце выпуска Павел Воля рассказал, как однажды, когда делал уроки с сыном, ему стали присылать сообщения о неком дворце. Воля зашел на YouTube, чтобы посмотреть фильм об этом, и прочел разные комментарии: "Все все точно знают. Один пишет: "Это точно его дворец!" Другой пишет: "Точно не его!". Воля также отметил, что точно знает о "дворце Мартиросяна": "Я там был. Я был там с Мартиросяном. Мартиросян мне сказал: вот, Пашка, смотри, это мой дом, если будет какое расследование - Пашка, это твой дом".