На ТНТ показали пародию на Соловьева и Киселева. Позже она пропала из YouTube и из кинотеатра Premier

"Однажды в России" ранее позиционировало себя как пародийное шоу, которое отражает российские реалии. Создатели говорили, что в их программе нет цензуры. К примеру, там упоминали даже Навального (под вымышленной фамилией).

"Однажды в России" существует с 2014 года и представляет собой набор юмористических скетчей о жизни в России. Среди прочих за семь сезонов в шоу появлялись скетчи о Грете Тунберг, Владимире Познере, Дональде Трампе, Алексее Навальном.

Выходит шоу на телеканале ТНТ (принадлежит холдингу "Газпром-медиа"), а производством занимается Comedy Club Production.

Новый выпуск также был посвящен современным российским реалиям. В нем показали пародию на Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и их коллег. Герои скетча утрированно хвалили Россию и ругали Америку.

В официальной группе шоу "Однажды в России" его описали так: "Нам удалось собрать всех главных пропагандистов нашей страны в одном шоу!".

Владимира Соловьева Мусагалиев в ролике называет "самым выносливым патриотом страны": "Посудите сами: он может четыре часа любить Россию в интернете, потом перекурить - и еще три часа на телевидении". В скетче его играет сам комик, но называет персонажа Соловьев-Разбойников.

Также Азамат представляет и "коллег" своего героя, которые делают Россию "самой непобедимой страной в телевизоре": это Артем Чуть Что Хватаю Зашейнин (Артем Шейнин) и Оленька Скарабеева (Ольга Скабеева). Персонажи обсуждают любовь к России, низкие зарплаты и цены на нефть.

- Коллеги, мы спорим, а у нас нефти до задницы, серьезно. Если всю нефть нашу разлить по планете, людям получится где-то до задницы. - Наша страна - самая большая страна с запасами нефти, газа. И, конечно же, терпения.



- цитирует фрагменты скетча "Медуза".

Актер, пародирующий Дмитрия Киселева (он в шоу представлен как Киселеееев, с протяжной "е"), сравнивает Россию и США.