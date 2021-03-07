Полиция прекратила уголовное дело об угрозах бывшему министру здравоохранения Винькеле

В начале февраля появилась информация о возможности урегулирования уголовного дела. Теперь Государственная полиция Видземского региона подтвердила, что между бывшии министром и молодым человеком достигнуто мировое соглашение.

Условия мирового соглашения в полиции не разгласили, но было подтверждено, что уголовное дело прекращено.

Закон гласит, что возбужденное уголовное дело должно быть прекращено, если между потерпевшим и подозреваемым достигнуто мировое соглашение в таком уголовном производстве, которое может быть возбуждено только на основании заявления потерпевшего, а причиненный ущерб полностью компенсирован.

Уже сообщалось, что в конце октября прошлого года на своей странице в Twitter Винькеле объявила, что в интернете угрожали застрелить ее. По словам Винькеле, угрозу виртуально высказал некий молодой человек.

Государственная полиция тогда заявила, что по прибытии к этому лицу были предприняты процессуальные действия, а само лицо - допрошено. Полиция сообщила, что молодой человек 1999 года рождения сожалеет о содеянном, при этом объясняя, что намерение не состояло в реализации его угрозы в реальной жизни, следовательно, реальной угрозы нет.

По данному факту в полицию также поступило официальное заявление, после чего было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона об угрозе убийства или причинения тяжких телесных повреждений.

Ранее молодой человек не попадал в поле зрения полиции.