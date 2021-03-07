Полиция прекратила уголовное дело об угрозах бывшему министру здравоохранения Винькеле
Государственная полиция прекратила уголовное дело об угрозах бывшему министру здравоохранения Илзе Винькеле.
Государственная полиция прекратила уголовное дело об угрозах бывшему министру здравоохранения Илзе Винькеле.
В начале февраля появилась информация о возможности урегулирования уголовного дела. Теперь Государственная полиция Видземского региона подтвердила, что между бывшии министром и молодым человеком достигнуто мировое соглашение.
Условия мирового соглашения в полиции не разгласили, но было подтверждено, что уголовное дело прекращено.
Закон гласит, что возбужденное уголовное дело должно быть прекращено, если между потерпевшим и подозреваемым достигнуто мировое соглашение в таком уголовном производстве, которое может быть возбуждено только на основании заявления потерпевшего, а причиненный ущерб полностью компенсирован.
Уже сообщалось, что в конце октября прошлого года на своей странице в Twitter Винькеле объявила, что в интернете угрожали застрелить ее. По словам Винькеле, угрозу виртуально высказал некий молодой человек.
Государственная полиция тогда заявила, что по прибытии к этому лицу были предприняты процессуальные действия, а само лицо - допрошено. Полиция сообщила, что молодой человек 1999 года рождения сожалеет о содеянном, при этом объясняя, что намерение не состояло в реализации его угрозы в реальной жизни, следовательно, реальной угрозы нет.
По данному факту в полицию также поступило официальное заявление, после чего было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона об угрозе убийства или причинения тяжких телесных повреждений.
Ранее молодой человек не попадал в поле зрения полиции.
Как сообщалось, 14 октября этот молодой человек в Facebook публично поделился призывом "Сними намордник! Ты человек, а не собака!". Под намордником он, вероятно, подразумевает маску, которую нужно носить в общественных местах, чтобы защитить себя и окружающих от заражения Covid-19.