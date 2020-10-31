Угрозы министру Винькеле: полиция начала уголовный процесс

Министр в пятницу вечером в Twitter сообщила, что получила письмо с угрозами своей жизни. Винькеле сообщила, что угрозы были высказаны молодым человеком, в аккаунте которого в Facebook указано, что он служит в Яунсардзе и проживает в Смилтене. Однако вчера Министерство обороны опровергло информацию о связи этого молодого человека с Яунсардзе.

"Прислали сообщение, чтобы готовилась к тому, что меня застрелят", - сообщила в Twitter министр.

Полиция приехала по месту жительства вышеупомянутого человека 1999 года рождения и допросила его. Молодой человек заявил, что сожалеет о содеянном и не намеревался реализовывать свои угрозы, сообщает Госполиция.

В отношении угрожавшего убить министра здравоохранения молодого человека начат уголовный процесс по ст. 132-й уголовного закона об угрозе убийства или причинения тяжких телесных повреждений, если были основания опасаться, что эти угрозы могут быть реализованы. Такое правонарушение карается краткосрочным заключением, принудительными работами или штрафом. Раньше молодой человек не попадал в поле зрения полиции.