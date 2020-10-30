Министру здравоохранения пригрозили убийством

Вечером в пятницу, 30 октября, министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле сообщила в социальной сети Twitter, что ей поступила угроза - неизвестный человек из Яунсардзе написал, чтобы она готовилась к тому, что ее застрелят.
Skaisti. Matīss Kondratjevs. Dien jaunsardzē. FB messinger atsūtīja ziņu, lai gatavojos, ka nošaus. @Valsts_policija @Jaunsardze pic.twitter.com/imqrdfeB5m— Ilze Viņķele (@Vinkele) October 30, 2020
Государственная полиция в социальной сети Twitter отметила, что данная информация была передана коллегам.