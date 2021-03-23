"Я был шокирован": Генпрокурор прокомментировал обвинение родителей утонувшего мальчика

Программа TV3 Nekā personīga ранее сообщала, что родителям мальчика, утонувшего в бассейне Вентспилса в 2017 году, грозит тюремное заключение за недекларирование полученной компенсации, т.к. прокуратура якобы обвинила их в нанесении крупного ущерба экономики. В свою очередь, позже прокуратура объявила о прекращении уголовного дела в отношении родителей, условно освободив их от уголовной ответственности.

Стуканс пояснил, что после сюжета в понедельник, 22 марта, он связался с ответственным прокурором и ознакомился с материалами дела. Генеральный прокурор знал, что в программе Nekā personīga будет рассказ на эту тему, но не подозревал, как именно будет представлен инцидент.

Стуканс заявил, что адвокат "злоупотребил публичным пространством", а также предоставил неполную информацию.

Глава правоохранительного органа поинтересовался, почему Сейм принял, что декларацию необходимо сдавать и на такие доходы, которые могут не облагаться налогом. Стуканс обратил внимание на то, что конкретная норма закона предусматривает, что в декларации также должны быть указаны необлагаемые налогом доходы, если их общая сумма превышает 10 000 евро. Оба человека получили соответствующую компенсацию в 2018 году.

По словам генерального прокурора, он допускает, что адвокат, возможно, ввел в заблуждение обоих фигурантов дела относительно сроков подачи декларации. Закон предусматривает, что декларация должна быть подана в следующем году в определенные сроки, о которых Стуканс упомянул на заседании комиссии.

Генеральный прокурор заявил, что женщина соблюла срок подачи декларации, но не представила полученную компенсацию. Мужчина не уложился в установленный срок для подачи декларации и при подаче декларации не показал дохода от компенсации.

Комментируя вопрос о том, имело ли место уголовное преступление, Стуканс сослался на предыдущее решение Верховного суда (AT). Он также заявил, что адвокат должен был знать эту судебную практику.

AT указал, что если подача декларации связана с недостоверной информацией, то последующее исправление и уточнение декларации не может изменить ее первоначальный статус, следует из объяснения Генпрокуратуры. Он отметил, что если бы в этой ситуации речь не шла о крупных суммах, уголовная ответственность в соответствии с законом не была бы предусмотрена.

Стуканс призвал депутатов Сейма принять меры и немедленно исключить соответствующую норму из Уголовного закона или внести в нее изменения.

Комментируя мнение подкомитета о том, как должна была действовать прокуратура, генеральный прокурор заявил, что в данном случае "намерение" было продемонстрировано тем фактом, что два человека не указали размер полученной компенсации при подаче заявления.

Из того, что сказал Стуканс, следует, что обе стороны могли подумать о том, что компенсация будет облагаться налогом, поскольку им, возможно, не сообщили, что компенсация не должна облагаться налогом.