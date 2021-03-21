Не задекларировали компенсацию: родителям утонувшего в вентспилсском бассейне мальчика грозит тюрьма

Их обвиняют в большом ущербе, нанесенном экономике. Декларацию можно дополнить еще в течение года, но родителей погибшего ребенка хотят подвести под уголовное наказание уже сейчас, сообщает программа.

Nekā personīga напоминает, что потерпевшие с юристом предлагали заключить с Олимпийским центром договор о компенсации. Муниципалитет согласился. Договор был конфиденциальным. Отец утонувшего мальчика признает, что договоренности были выполнены и их права не были нарушены.

Летом 2018 года компенсация была выплачена. В 2019 году родители подали в Службу государственных доходов свои годовые декларации за прошлый год, но не указали в них плату из Олимпийского центра.

Согласно закону, соглашения о выплате компенсации, заключенные в рамках уголовного производства, не облагаются никакими налогами. Кроме того, СГД может дополнять или исправлять отчеты о доходах в течение следующих трех лет.

В этом случае отец и мать мальчика могут исправить декларации и указать деньги, полученные от Олимпийского центра до лета 2022 года.

В марте этого года родители умершего мальчика получили повестку от следователей о том, что и отец, и мать являются подозреваемыми по уголовному делу. Выяснилось, что следователи несколько раз запрашивали информацию о компенсации у муниципалитета. Не проинформировав родителей, были запрошены и исследованы их банковские выписки.

Следователи решили, что размер незадекларированной компенсации превышает 10 000 евро, поэтому к обоим родителям была применена статья 219 Уголовного закона, которая, за предоставление в декларации ложной информации в большом объеме, может грозить даже тюремным заключением.

Как информирует программа, оба родителя в течение нескольких дней были признаны подозреваемыми. В течение нескольких дней дело было передано в прокуратуру, и сейчас обоим родителям уже предъявлены обвинения. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Прокуратура планировала требовать для подозреваемых шестимесячного лишения свободы условно.

Прокурор Рута Лейшавниеце отказалась комментировать дело.

В СГД также указывают, что комментировать ничего нельзя , потому что дело ведется прокуратурой.

Родители погибшего мальчика уже подали поправки к декларации, в которую также включили компенсацию.

Напоминаем, 4 октября 2017 года в небольшом бассейне Вентспилсского парка водных приключений во время занятий по плаванию скончался четырехлетний мальчик.

В настоящее время прокуратура передала в суд уголовное дело против бывшего директора вентспилсской спортивной школы Spars Виктора Зуева по факту гибели четырехлетнего мальчика.

Дело передано в Курземский районный суд.