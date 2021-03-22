Компенсация за утонувшего ребенка: прокуратура утверждает, что уголовное дело прекращено, адвокат утверждает обратное

Отвечая на заявление прокуратуры, адвокат Виллемсон указал, что уголовное дело в отношении обоих родителей еще не прекращено. "Выполняя свои обязанности защитника, я, ознакомившись с обвинениями против родителей мальчика, подал прокурору Северо-Курземской прокуратуры Руте Лейшавниеце заявление о прекращении уголовного дела", - сказал адвокат, подчеркнув, что
16 марта прокуратура приняла решение отклонить ходатайство о прекращении уголовного дела.
По словам адвоката, указанное решение было обжаловано в районной прокуратуре Курземского суда как незаконное. "Родители погибшего мальчика и я, как их защитник, продолжим борьбу за прекращение уголовного дела на реабилитационной основе", - сказал Виллемсон.
Напомним, передача Nekā personīga в воскресенье, 21 марта, сообщила, что родителям утонувшего в 2017 году в вентспилсском бассейне мальчика грозит тюремное заключение за недекларирование полученной компенсации.
Их обвиняют в крупном ущербе, нанесенном экономике. Декларацию можно дополнить еще в течение года, но родителей погибшего ребенка хотят подвести под уголовное наказание уже сейчас, сообщила программа.
Nekā personīga напоминает, что потерпевшие с юристом предлагали заключить с Олимпийским центром договор о компенсации. Муниципалитет согласился. Договор был конфиденциальным. Отец утонувшего мальчика признает, что договоренности были выполнены и их права не были нарушены.
Летом 2018 года компенсация была выплачена. В 2019 году родители подали в Службу государственных доходов свои годовые декларации за прошлый год, но не указали в них выплату из Олимпийского центра.
Согласно закону, соглашения о выплате компенсации, заключенные в рамках уголовного производства, не облагаются никакими налогами. Кроме того, СГД может дополнять или исправлять отчеты о доходах в течение следующих трех лет.
В этом случае отец и мать мальчика могут исправить декларации и указать средства, полученные от Олимпийского центра, до лета 2022 года.
В марте этого года родители умершего мальчика получили повестку от следователей о том, что и отец, и мать являются подозреваемыми по уголовному делу. Выяснилось, что следователи несколько раз запрашивали информацию о компенсации у муниципалитета. Не проинформировав родителей, были запрошены и исследованы их банковские выписки.
Следователи решили, что размер незадекларированной компенсации превышает 10 000 евро, поэтому к обоим родителям была применена статья 219 Уголовного закона, которая - за предоставление в декларации ложной информации в большом объеме - может грозить даже тюремным заключением.
Как информирует программа, оба родителя в течение нескольких дней были признаны подозреваемыми. Еще через нескольких дней дело было передано в прокуратуру, и сейчас обоим родителям уже предъявлены обвинения. Им грозит до двух лет лишения свободы.
Прокуратура планировала требовать для подозреваемых шестимесячного лишения свободы условно.
Прокурор Рута Лейшавниеце отказалась комментировать дело.
Напоминаем, 4 октября 2017 года в небольшом бассейне Вентспилсского парка водных аттракционов во время занятий по плаванию скончался четырехлетний мальчик.
В настоящее время прокуратура передала в суд уголовное дело против бывшего директора вентспилсской спортивной школы Spars Виктора Зуева по факту гибели четырехлетнего мальчика.
Дело передано в Курземский районный суд.
Убийство по неосторожности может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет или принудительным работам.