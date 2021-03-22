Пн, 22.03.2021
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Ангела Меркель

Компенсация за утонувшего ребенка: прокуратура утверждает, что уголовное дело прекращено, адвокат утверждает обратное

ФОТО: pexels.com

В своем заявлении прокуратура распространила информацию о том, что уголовное дело в отношении родителей утонувшего в Вентспилсском бассейне мальчика за недекларирование компенсации в Службе государственных доходов (СГД) было прекращено, но защитник семьи присяжный адвокат Дидзис Вилемсонс указывает на обратное.

Комментируя прозвучавшую в программе TV3 Nekā personīga информацию о том, что родителям утонувшего в Вентспилсском бассейне мальчика грозит тюремное заключение за недекларирование полученной компенсации в СГД, пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука пояснила, что 20 октября было принято решение об отделении материалов уголовного дела в отношении двух лиц за возможное недекларирование в СГД крупной суммы денег.

После выяснения обстоятельств 20 ноября прошлого года Департамент налоговой и таможенной полиции СГД возбудил два уголовных дела в отношении двух лиц по части второй статьи 219 Уголовного закона - за указание ложных сведений в декларации о крупных доходах. По построению состава уголовного преступления указанная статья имеет формальный состав, что означает, что

уголовная ответственность за конкретное уголовное правонарушение предусмотрена независимо от появления вредных последствий.

В соответствии с Законом о подоходном налоге с населения в декларации указываются все доходы, полученные плательщиком за календарный год, включая необлагаемый налогом доход, если общая сумма превышает 10 000 евро в год.

Она указала, что 23 февраля этого года оба уголовных дела были направлены в Северокурземскую прокуратуру для уголовного преследования, а 5 марта прокурор принял решение о привлечении к ответственности обоих лиц в соответствии с частью второй статьи 219 Уголовного закона.

По словам Эйдука, 10 марта в установленном законом порядке были вынесены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении обоих лиц. Ознакомившись с обвинениями в присутствии присяжного адвоката Виллемсона, подсудимые признали себя виновными и договорились о прекращении уголовного дела в прокуратуре с условным освобождением лиц от уголовной ответственности.

С учетом вышеизложенного, 11 марта прокурор принял решение о прекращении обоих уголовных производств, условно освободив лиц от уголовной ответственности, что утвердил старший прокурор, сообщил представитель прокуратуры, добавив, что в сюжете Nekā personīga прокуратура не обнародовала решения о прекращении уголовного дела, так как лица еще не были проинформированы о решениях. Из-за плотного графика работы юриста это планируется сделать только 29 марта.

В Уголовно-процессуальном законе и Уголовном кодексе указано, что при прекращении уголовного дела, условном освобождении от уголовной ответственности прокурор устанавливает испытательный срок для лица. Как стало известно агентству LETA, этот испытательный срок составляет от трех до 18 месяцев.

Если лицо совершит новое умышленное уголовное преступление в течение испытательного срока или не соблюдет наложенные обязательства или условия урегулирования, его или ее преследование продолжатся.

Также при прекращении уголовного дела, условно освободив от криминальной ответственности, прокурор может возложить на обвиняемого обязанности, предусмотренные Уголовным законом, например, возместить причиненный ущерб в течение определенного периода, не менять место жительства без согласия Государственной службы пробации и воздерживаться от определенных действий или занятий.

Учитывая, что оба человека не были ознакомлены с решением, прокуратура в настоящее время не комментирует LETA, подлежат ли лица условному наказанию и какие обязанности на них возложены.

Отвечая на заявление прокуратуры, адвокат Виллемсон указал, что уголовное дело в отношении обоих родителей еще не прекращено. "Выполняя свои обязанности защитника, я, ознакомившись с обвинениями против родителей мальчика, подал прокурору Северо-Курземской прокуратуры Руте Лейшавниеце заявление о прекращении уголовного дела", - сказал адвокат, подчеркнув, что

16 марта прокуратура приняла решение отклонить ходатайство о прекращении уголовного дела.

По словам адвоката, указанное решение было обжаловано в районной прокуратуре Курземского суда как незаконное. "Родители погибшего мальчика и я, как их защитник, продолжим борьбу за прекращение уголовного дела на реабилитационной основе", - сказал Виллемсон.

Напомним, передача Nekā personīga в воскресенье, 21 марта, сообщила, что родителям утонувшего в 2017 году в вентспилсском бассейне мальчика грозит тюремное заключение за недекларирование полученной компенсации.

Их обвиняют в крупном ущербе, нанесенном экономике. Декларацию можно дополнить еще в течение года, но родителей погибшего ребенка хотят подвести под уголовное наказание уже сейчас, сообщила программа.

Nekā personīga напоминает, что потерпевшие с юристом предлагали заключить с Олимпийским центром договор о компенсации. Муниципалитет согласился. Договор был конфиденциальным. Отец утонувшего мальчика признает, что договоренности были выполнены и их права не были нарушены.

Летом 2018 года компенсация была выплачена. В 2019 году родители подали в Службу государственных доходов свои годовые декларации за прошлый год, но не указали в них выплату из Олимпийского центра.

Согласно закону, соглашения о выплате компенсации, заключенные в рамках уголовного производства, не облагаются никакими налогами. Кроме того, СГД может дополнять или исправлять отчеты о доходах в течение следующих трех лет.

В этом случае отец и мать мальчика могут исправить декларации и указать средства, полученные от Олимпийского центра, до лета 2022 года.

В марте этого года родители умершего мальчика получили повестку от следователей о том, что и отец, и мать являются подозреваемыми по уголовному делу. Выяснилось, что следователи несколько раз запрашивали информацию о компенсации у муниципалитета. Не проинформировав родителей, были запрошены и исследованы их банковские выписки.

Следователи решили, что размер незадекларированной компенсации превышает 10 000 евро, поэтому к обоим родителям была применена статья 219 Уголовного закона, которая - за предоставление в декларации ложной информации в большом объеме - может грозить даже тюремным заключением.

Как информирует программа, оба родителя в течение нескольких дней были признаны подозреваемыми. Еще через нескольких дней дело было передано в прокуратуру, и сейчас обоим родителям уже предъявлены обвинения. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Прокуратура планировала требовать для подозреваемых шестимесячного лишения свободы условно.

Прокурор Рута Лейшавниеце отказалась комментировать дело.

Напоминаем, 4 октября 2017 года в небольшом бассейне Вентспилсского парка водных аттракционов во время занятий по плаванию скончался четырехлетний мальчик.

В настоящее время прокуратура передала в суд уголовное дело против бывшего директора вентспилсской спортивной школы Spars Виктора Зуева по факту гибели четырехлетнего мальчика.

Дело передано в Курземский районный суд.

Убийство по неосторожности может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет или принудительным работам.

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