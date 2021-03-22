Компенсация за утонувшего ребенка: прокуратура утверждает, что уголовное дело прекращено, адвокат утверждает обратное

Комментируя прозвучавшую в программе TV3 Nekā personīga информацию о том, что родителям утонувшего в Вентспилсском бассейне мальчика грозит тюремное заключение за недекларирование полученной компенсации в СГД, пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука пояснила, что 20 октября было принято решение об отделении материалов уголовного дела в отношении двух лиц за возможное недекларирование в СГД крупной суммы денег.

После выяснения обстоятельств 20 ноября прошлого года Департамент налоговой и таможенной полиции СГД возбудил два уголовных дела в отношении двух лиц по части второй статьи 219 Уголовного закона - за указание ложных сведений в декларации о крупных доходах. По построению состава уголовного преступления указанная статья имеет формальный состав, что означает, что

уголовная ответственность за конкретное уголовное правонарушение предусмотрена независимо от появления вредных последствий. 1

В соответствии с Законом о подоходном налоге с населения в декларации указываются все доходы, полученные плательщиком за календарный год, включая необлагаемый налогом доход, если общая сумма превышает 10 000 евро в год.

Она указала, что 23 февраля этого года оба уголовных дела были направлены в Северокурземскую прокуратуру для уголовного преследования, а 5 марта прокурор принял решение о привлечении к ответственности обоих лиц в соответствии с частью второй статьи 219 Уголовного закона.

По словам Эйдука, 10 марта в установленном законом порядке были вынесены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении обоих лиц. Ознакомившись с обвинениями в присутствии присяжного адвоката Виллемсона, подсудимые признали себя виновными и договорились о прекращении уголовного дела в прокуратуре с условным освобождением лиц от уголовной ответственности.

С учетом вышеизложенного, 11 марта прокурор принял решение о прекращении обоих уголовных производств, условно освободив лиц от уголовной ответственности, что утвердил старший прокурор, сообщил представитель прокуратуры, добавив, что в сюжете Nekā personīga прокуратура не обнародовала решения о прекращении уголовного дела, так как лица еще не были проинформированы о решениях. Из-за плотного графика работы юриста это планируется сделать только 29 марта.

В Уголовно-процессуальном законе и Уголовном кодексе указано, что при прекращении уголовного дела, условном освобождении от уголовной ответственности прокурор устанавливает испытательный срок для лица. Как стало известно агентству LETA, этот испытательный срок составляет от трех до 18 месяцев.

Если лицо совершит новое умышленное уголовное преступление в течение испытательного срока или не соблюдет наложенные обязательства или условия урегулирования, его или ее преследование продолжатся.

Также при прекращении уголовного дела, условно освободив от криминальной ответственности, прокурор может возложить на обвиняемого обязанности, предусмотренные Уголовным законом, например, возместить причиненный ущерб в течение определенного периода, не менять место жительства без согласия Государственной службы пробации и воздерживаться от определенных действий или занятий.