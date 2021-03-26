Мать в шоке от реакции на коже дочери: "В магазинах продаются ядовитые растения?"

Инесе рассказала программе Bez Tabu:

"Оказалось, что сок диффенбахии ядовит. Растение нередко можно видеть в магазинах. Прошу, пожалуйста, проинформируйте других родителей. После прочитанной информации пришла к выводу: если это растение попадет в пищевод, то его действие приравнивается к проглатыванию батарейки и вызывает ожоги. Разве в торговых местах на этикетке растения не нужно указывать, что растение/я ядовито/ы. P. S. У нас все в порядке, отделались испугом".

Журналисты обратились в несколько торговых мест и сделали вывод, что диффенбахии уже раскуплены. Продавцы сказали, что новый завоз будет только через месяц.

Хотя в двух из трех магазинов опасное растение и было раскуплено, в третьем диффенбахии все еще можно приобрести. Стоит добавить, что на горшке растения только цена, а непосредственно информации о том, что оно может быть ядовито - нет.

Руководитель лаборатории субтропиков и тропиков Ботанического сада Латвийского университета Ингуна Гудрупа рассказывает, что диффенбахия - выносливое тропическое растение, которому нравится дневной свет и хватает умеренного полива, но обрезать и проводить другие схожие работы с растением рекомендуется только в перчатках.

"Если кожа очень чувствительная, она от сока диффенбахии начнет краснеть и зудеть. Но слизистые оболочки еще более чувствительны - если лист попадает в рот, реакция довольно опасная. Поэтому было бы неплохо, если бы в магазинах к этим цветам прилагалось пояснение, что их нельзя употреблять в пищу", - объясняет Гудрупа.

Дерматолог Детской клинической университетской больницы Герда Петерсоне отмечает, что после контакта с растением, а также с плодами может наблюдаться контактный дерматит, который может вызвать раздражение и аллергическую реакцию.

Если после контакта с растением на коже появилось покраснение, руки следует как можно скорее вымыть прохладной водой, а затем смазать лечебным кремом.