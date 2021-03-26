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7 советов, как подготовить красивые пасхальные яйца к праздничной "битве"

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Depositphotos

Какие они - лучшие пасхальные яйца? Яркие, блестящие, с твердой скорлупой. Предлагаем вам небольшие лайфхаки, которые помогут в покраске пасхальных яиц. 

  1. Чтобы при варке не треснула скорлупа, яйцо должно быть только комнатной температуры;
  2. Перед покраской яиц их нужно помыть, чтобы они прокрасились равномерно;
  3. Выбирайте белые яйца, если хотите покрасить их в более светлые цвета, например, в желтый;
  4. Добавьте соли - скорлупа будет крепче, и у вас увеличится шанс победить в "пасхальной битве";
  5. Чтобы яйца, окрашенные в луковой шелухе, приобрели максимально яркий цвет, можно добавить шелуху красного лука;
  6. Также чтобы придать яйцам более интенсивный цвет, оставьте их в этой воде на ночь;
  7. После варки и после того, как яйца остынут, смажьте их капелькой подсолнечного или сливочного масла, чтобы они красиво блестели. 

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