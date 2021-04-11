Опубликован ТОП-30 теннисистов, чьи посты стоят десятки тысяч $. В нём - три представителя России

Агентство изучило аккаунты известных теннисистов в социальной сети Instagram, и на основании количества подписчиков составило условный прайс-лист с расценками за публикацию одного поста для каждого из них.

В ТОП-30 теннисистов, чьи посты оцениваются дороже всех, входят сразу три представителя России.

Рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов-блогеров: Серена Уильямс - 13 млн подписчиков, около $ 63 тыс. за 1 пост Рафаэль Надаль - 10,6 млн - $ 51 тыс. Роджер Федерер - 8,1 млн - $ 39,3 тыс. Новак Джокович - 8 млн - $ 38,8 тыс. Мария Шарапова - 4,1 млн - $ 20 тыс. Наоми Осака - 2,2 млн - $ 10,6 тыс. Эжени Бушар - 2,1 млн - $ 10,2 тыс. Хуан-Мартин дель Потро - 1,8 млн - $ 8,7 тыс. Энди Маррей - 1,7 млн - $ 8,2 тыс. Анна Курникова - 1,7 млн - $ 8,2 тыс. ...28. Даниил Медведев - 0,49 млн - $ 2,4 тыс. "Чемпионат"

Примечательно, что приз для чемпионки турнира WTA-500 в Чарльстоне, который завершится в эти выходные, составляет примерно столько же, что и стоимость одного поста Уильямс в Instagram - $ 68 570 и $ 63 000 соответственно.

Добавим, что и Мария Шарапова, и Анна Курникова уже закончили карьеру теннисисток, однако, судя по оценке агентства, они всё ещё могут получать неплохие дивиденды от своей былой популярности в виде платы за посты в социальных сетях. И это при том, что последняя из них закончила с профессиональным спортом около 20 лет назад.