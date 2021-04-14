Кем был и чьи интересы представлял убитый футбольный агент Роман Беззубов?

Убийство 41-летнего Романа Беззубова произошло возле Дома мебели и спортивного клуба Lemon Gym. Госполиция сообщила агентству LETA, что нападавших было по меньшей мере двое и они передвигались на чёрном BMW X5 с тонированными задними стёклами. Правый бок машины был повреждён.

На стёклах автомобиля видны повреждения, вероятно, следы от пуль. Также сообщается, что убийцы Романа Беззубова передвигались на автомобиле, у которого, возможно, были российские номера.

Галерея: Ситуация на месте убийства

Одной из первых на эту трагедию отреагировала Латвийская футбольная федерация (ЛФФ), которая в своём Twitter сообщила, что сокрушена новостями и готова предоставить юридическую помощь латвийским игрокам, которых представлял Беззубов.

"Мы по-настоящему шокированы полученными новостями. Мы мысленно с семьёй Романа Беззубова, его близкими и коллегами по работе, потому что он был активен и хорошо известен в футбольной среде, с обширным кругом общения", - говорится в сообщении ЛФФ.

В ЛФФ также отметили, что полностью доверяют работе полиции и будут следить за развитием событий и при необходимости готовы сотрудничать.

Роман Беззубов и вправду был хорошо известен в латвийской футбольной среде. Будучи игроком, он выступал за рижскую "Даугаву", "Юрмалу" (позже также "Юрмала-VV"), кулдигскую "Венту" и албанскую команду "Бюлис".

В чемпионате Латвии он провёл почти 300 матчей и входит в топ-30 футболистов, сыгравших наибольшее количество игр (282) в национальном первенстве.

Беззубов также выступал за молодёжную сборную Латвии (U-19) и был кандидатом в национальную сборную, но в составе главной команды страны так и не сыграл.

По окончании карьеры в 2012 году Беззубов значился в "Даугаве" главным специалистом по связям с общественностью, но затем стал футбольным агентом. Стоит отметить, что Беззубов был одним из немногих в Латвии аккредитованных футбольных агентов (лицензия ему выдана в 2016 г.).

По информации Firmas.lv, Роман Беззубов вместе с Викторией Могилевич владел агентством BR-Sport agency. Оборот компании в 2019 году составил 1750 евро, убытки - 7688 евро. Информации о деятельности компании в 2020 году нет.

Среди бывших и нынешних клиентов агентства такие футболисты, как Владислав Соловейчик, Алексей Грязнов, Александр Фертов, Владислав Габов, Богдан Самойлов и Янис Гринбергс, который в 2017 году подписал контракт с топ-клубом немецкой Бундеслиги "Шальке 04".

Также Беззубов представлял интересы украинских футболистов Андрея Кожухаря и Миколы Мусолитина, который в прошлом году подписал контракт с польским клубом "Лехия".

Одним из самых известных футболистов, который пользовался услугами Беззубова, был защитник Виталий Ягодинский, который в текущем сезоне выступает за РФШ.

Два года назад в интервью RUS TVNET Ягодинский вспоминал, как в 2012 году оказался в киевском "Динамо" благодаря Роману Беззубову, с которым тогда они вместе играли в "Юрмале", а впоследствии стали лучшими друзьями.

"Беззубов знал тренера дубля киевского "Динамо", позвонил ему и попросил посмотреть на меня. Ни о каком агентстве тогда не было речи, и для меня тогда это было как снег на голову, но такие шансы выпадают очень редко", - вспоминал футболист.

В данный момент полиция работает в усиленном режиме и просит отозваться всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении указанной машины или другой информацией, которая может быть полезна следствию.