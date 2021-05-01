Польская красавица, поддержавшая русскую чемпионку после скандала с флагом России. Кто она?

Наталья Садовская - международный гроссмейстер среди женщин, двукратная чемпионка мира (2016, 2018), серебряный призер чемпионата мира 2015 года, победитель этапов Кубка мира среди женщин, бронзовый призер Всемирных интеллектуальных игр 2012 года и чемпионата Европы 2010 года.

Она родилась в 1991 году в польском городе Миньск-Мазовецки, а шашками увлеклась ещё в раннем детстве. Международный успех пришёл к ней в 2001 году: на чемпионате Европы среди шашистов до 10 лет она получила бронзовую награду.

В 2015 году девушка окончила Академию национальной обороны и решила приняла решение профессионально играть в шашки. Тогда же Наталья получила титул вице-чемпионки мира.

В 2016 году Садовская стала "королевой шашек", а спустя еще два года повторила свой успех. Помимо этого, девушка частенько обыгрывает и мужчин: она двукратный победитель мужского чемпионата Польши, два раза получала серебро, один раз - бронзу.