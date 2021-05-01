Сб, 1.05.2021
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Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе

Польская красавица, поддержавшая русскую чемпионку после скандала с флагом России. Кто она?

Многим запомнился недавний инцидент во время матча за звание чемпионки мира по шашкам, когда со стола играющих убрали флаг России. Позднее оппонентка российской шашистки Тамары Тансыккужиной полька Наталья Садовская из солидарности убрала со стола и флаг Польши. Кто эта девушка?

Наталья Садовская - международный гроссмейстер среди женщин, двукратная чемпионка мира (2016, 2018), серебряный призер чемпионата мира 2015 года, победитель этапов Кубка мира среди женщин, бронзовый призер Всемирных интеллектуальных игр 2012 года и чемпионата Европы 2010 года.

Она родилась в 1991 году в польском городе Миньск-Мазовецки, а шашками увлеклась ещё в раннем детстве. Международный успех пришёл к ней в 2001 году: на чемпионате Европы среди шашистов до 10 лет она получила бронзовую награду.

В 2015 году девушка окончила Академию национальной обороны и решила приняла решение профессионально играть в шашки. Тогда же Наталья получила титул вице-чемпионки мира.

В 2016 году Садовская стала "королевой шашек", а спустя еще два года повторила свой успех. Помимо этого, девушка частенько обыгрывает и мужчин: она двукратный победитель мужского чемпионата Польши, два раза получала серебро, один раз - бронзу.

На данный момент в матче за звание чемпионки мира со счетом 32:28 лидирует полька Садовская. Если соревнование не завершится досрочно (одна из шашисток для этого должна набрать больше 54 очков), впереди соперниц ждут ещё четыре игровых дня.

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