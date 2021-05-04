Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам

Перед заключительным девятым раундом финального противостояния 42-летняя Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. Полька на протяжении предыдущих раундов лидировала, но россиянка её настигала как раз к последней партии.

В ходе решающего раунда Садовская вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Польке оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул, но россиянка сначала сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

Обыграв 29-летнюю претендентку, Тансыккужина одновременно сохранила титул чемпионки. Российская шашистка стала семикратной чемпионкой мира.

Напомним, в четвёртом раунде противостояния Тансыккужиной и Садовской случился скандал. Прямо во время партии вышел экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, отклеил со стола наклейку с российским флагом, а затем убрал триколор, стоящий на столе.