Вт, 4.05.2021
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Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
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Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам
Несмотря на все скандалы!

ФОТО: EPA/Scanpix

Россиянка Тамара Тансыккужина защитила звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам. В финале она по сумме девяти раундов переиграла Наталью Садовскую из Польши.

Перед заключительным девятым раундом финального противостояния 42-летняя Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. Полька на протяжении предыдущих раундов лидировала, но россиянка её настигала как раз к последней партии.

В ходе решающего раунда Садовская вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Польке оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул, но россиянка сначала сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

Обыграв 29-летнюю претендентку, Тансыккужина одновременно сохранила титул чемпионки. Российская шашистка стала семикратной чемпионкой мира.

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Напомним, в четвёртом раунде противостояния Тансыккужиной и Садовской случился скандал. Прямо во время партии вышел экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, отклеил со стола наклейку с российским флагом, а затем убрал триколор, стоящий на столе.

Позже поляки принесли свои извинения за этот инцидент, а на следующий день, перед пятой партией, Садовская в знак солидарности убрала со стола флаг Польши.

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