Из-за закупки вакцин директора ZVA Свена Хенкузенса понизили в должности

Правительство сегодня поддержало подготовленный Минздравом проект решения о дисциплинарных мерах в отношении Хенкузенса.

8 апреля министр здравоохранения Даниэль Павлютс возбудил в отношении Хенкузенса дисциплинарное дело о возможном невыполнении служебных обязанностей, халатности или некачественной работе, если это нанесло значительный ущерб интересам государства. Дисциплинарное дело было возбуждено после инициированной министром второй служебной проверки о закупках вакцин от Covid-19 за период до 8 января.

Дисциплинарная комиссия, в которую вошли представители Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и Государственной канцелярии, считает, что Хенкузенс 22 декабря на заседании правительства предоставил неточную информацию о количестве доступных Латвии дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech.

В результате правительство поручило Министерству здравоохранения организовать закупку до 100 000 дополнительных доз вакцины у Pfizer/BioNTech вместо 420 707 доз, что было бы возможно, если бы правительство получило правильную информацию.

Комиссия считает, что характер нарушения и статус совершившего его должностного лица влекут за собой утрату доверия к Хенкузенсу и лишение его должности главы учреждения, однако с учетом смягчающих обстоятельств увольнение было бы несоразмерным наказанием.

Хенкузенс будет понижен до должности заместителя начальника Инспекции здравоохранения. Учитывая, что Хенкузенс уходит в официальный отпуск по уходу за ребенком с 6 мая, дисциплинарное наказание начнет действовать со дня его возвращения.

По мнению самого Хенкузенса, ответственных за отказ от закупки дополнительных доз вакцины следует искать на политическом уровне и в Национальной службе здравоохранения.

LETA пока не может связаться с Хенкузенcом, но он подтвердил по Латвийскому радио, что не согласен с решением правительства и намерен обжаловать его в суде.

"Комиссия по расследованию не обнаружила, что эта задача - закупка вакцины против Covid-19 - была поручена мне или ZVA. Она также обнаружила, что вся информация была доступна сотрудникам министерства и Национальной службы здравоохранения. Фактически комиссия определила это как смягчающие обстоятельства и рекомендовала более мягкое наказание, чем то, которое предложил министр здравоохранения, а именно понижение в должности на один год", - отметил Хенкузенс Латвийскому радио.