Винькеле опубликовала переписку в WhatsApp с директором ZVA Хенкузенсом

Она указала, что 22 декабря во время заседания Кабинета министров после того, как Хенкузенс сообщил правительству о возможности поставки дополнительных 100 000 доз Pfizer, директор ZVA бывшему министру здравоохранения отправил сообщение в Whatsapp, указав, что этот производитель все-таки мог поставить 200 000 доз, сообщает агентство LETA.
Опубликованная Винькеле в Twitter переписка в Whatsapp свидетельствует, что 22 декабря в 13:10 Хенкузенс написал ей: "Говорил с Pfizer, что закажем 200 000 дополнительных доз, он даст подтверждение". На это сообщение, в котором Хенкузенс упомянул, что у Латвии есть возможность заказать дополнительно 700 000 доз вакцины CureVac, Винькеле ответила: "200 тысяч? Ой. Тяжко".
Сейчас бывшая министр отметила, что последнее ее сообщение "Хенкузенс в своем пояснении во время служебной проверки интерпретировал как отказ заказывать такое количество вакцин, что было совершенно противоположно моей реакции".
Винькеле поняла, что информация о доступном числе вакцин менялась быстро, и сначала нужно было дождаться результатов переговоров Хенкузенса и представителя Pfizer, однако, как отметила экс-министр, директор ZVA в 13:16 сказал, что "остаемся с 100 000", так как в таком случае есть надежда получить поставку быстрее.
"В свою очередь в ходе служебной проверки было констатировано, что Хенкузенс в 13:34 отослал заместителю начальника отдела закупок департамента финансового управления NVD Анару Лацбергсу письмо на электронную почту с просьбой проинформировать Еврокомиссию о желании Латвии приобрести дополнительно 100 000 доз Pfizer", - пояснила бывший министр. Кроме того, она указала, что
"перед отправкой указания Хенкузенс не проинформировал меня о том, как и закончилось ли вообще его общение с Pfizer о возможностях поставки 200 000 доз, ни о том, что дал Лацбергсу задание отправить окончательное утверждение Еврокомиссии об объеме в 100 000 доз".
Бывшая министр также отметила, что Хенкузенс был руководителем созданной 2 декабря рабочей группы по вакцинации, "и я была полностью уверена, что ему известно количество предложенных вакцин".
Напомним, по результатам проверки закупки вакцин от Covid-19 госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко получит выговор и будет понижена в должности.
В ходе проверки констатированы недочеты в обеспечении прозрачности принятия решений, системе внутреннего контроля и организации труда.
Министр пока не назвал кандидата, который мог бы занять должность госсекретаря вместо Мурмане-Умбрашко. В свою очередь ей предложена одна из двух вакантных должностей заместителей руководителей госучреждений.
Комиссия, рассматривавшая дисциплинарное дело госсекретаря Минздрава, указала на смягчающие ответственность обстоятельства - наличие чрезвычайных условий, необходимости организовать нестандартный процесс на международном уровне в постоянно меняющихся условиях, а также ответственность за него и бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле.
Одновременно за невыполнение ряда должностных обязанностей начато дисциплинарное дело против директора Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свена Хенкузенса. В ходе проверки констатировано, что Хенкузенс предоставил представителям правительства ошибочную информацию об объеме доступных вакцин при обсуждении второй закупки вакцин Pfizer/BioNTech в декабре прошлого года.
"Серьезные последствия наступили в связи с тем, что фактически не была выполнена ясно сформулированная правительством задача - закупить весь доступный объем вакцин", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Как сообщалось, ранее Павлютс поручил провести служебную проверку первых закупок вакцины Pfizer/BioNTech, в результате чего Латвия заказала меньше вакцин, чем было доступно.
По результатам проверки были заведены дисциплинарные дела на заместителя руководителя отдела закупок Национальной службы здравоохранения Айнара Лацбергса и госсекретаря Минздрава Дайну Мурмане-Умбрашко. Нарушений в действиях Лацбергса обнаружено не было.
В ходе первой закупки, до 19 ноября 2020 года, Латвия могла подать заявку на 860 000 дох вакцины Pfizer, но фактически было принято решение о закупке 97 500 доз. В следующем круге, когда было предложено 430 000 доз вакцины этого производителя, Латвия подала заявку только на 100 000 доз.