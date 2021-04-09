Винькеле опубликовала переписку в WhatsApp с директором ZVA Хенкузенсом

Она указала, что 22 декабря во время заседания Кабинета министров после того, как Хенкузенс сообщил правительству о возможности поставки дополнительных 100 000 доз Pfizer, директор ZVA бывшему министру здравоохранения отправил сообщение в Whatsapp, указав, что этот производитель все-таки мог поставить 200 000 доз, сообщает агентство LETA.

Опубликованная Винькеле в Twitter переписка в Whatsapp свидетельствует, что 22 декабря в 13:10 Хенкузенс написал ей: "Говорил с Pfizer, что закажем 200 000 дополнительных доз, он даст подтверждение". На это сообщение, в котором Хенкузенс упомянул, что у Латвии есть возможность заказать дополнительно 700 000 доз вакцины CureVac, Винькеле ответила: "200 тысяч? Ой. Тяжко".

Dienesta pārbaudē par vakcīnu iepirkumu nebija iespējas sniegt informāciju, te mans komentārs par Pfizer papildus vakcīnu iepirkuma norisēm. Ar visu whatsapp saraksti. https://t.co/xawDS9LOzt pic.twitter.com/3LmIIg9TSH — Ilze Viņķele (@Vinkele) April 8, 2021

Сейчас бывшая министр отметила, что последнее ее сообщение "Хенкузенс в своем пояснении во время служебной проверки интерпретировал как отказ заказывать такое количество вакцин, что было совершенно противоположно моей реакции".

Винькеле поняла, что информация о доступном числе вакцин менялась быстро, и сначала нужно было дождаться результатов переговоров Хенкузенса и представителя Pfizer, однако, как отметила экс-министр, директор ZVA в 13:16 сказал, что "остаемся с 100 000", так как в таком случае есть надежда получить поставку быстрее.

"В свою очередь в ходе служебной проверки было констатировано, что Хенкузенс в 13:34 отослал заместителю начальника отдела закупок департамента финансового управления NVD Анару Лацбергсу письмо на электронную почту с просьбой проинформировать Еврокомиссию о желании Латвии приобрести дополнительно 100 000 доз Pfizer", - пояснила бывший министр. Кроме того, она указала, что

"перед отправкой указания Хенкузенс не проинформировал меня о том, как и закончилось ли вообще его общение с Pfizer о возможностях поставки 200 000 доз, ни о том, что дал Лацбергсу задание отправить окончательное утверждение Еврокомиссии об объеме в 100 000 доз".

Бывшая министр также отметила, что Хенкузенс был руководителем созданной 2 декабря рабочей группы по вакцинации, "и я была полностью уверена, что ему известно количество предложенных вакцин".

Напомним, по результатам проверки закупки вакцин от Covid-19 госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко получит выговор и будет понижена в должности.

В ходе проверки констатированы недочеты в обеспечении прозрачности принятия решений, системе внутреннего контроля и организации труда.

Министр пока не назвал кандидата, который мог бы занять должность госсекретаря вместо Мурмане-Умбрашко. В свою очередь ей предложена одна из двух вакантных должностей заместителей руководителей госучреждений.

Комиссия, рассматривавшая дисциплинарное дело госсекретаря Минздрава, указала на смягчающие ответственность обстоятельства - наличие чрезвычайных условий, необходимости организовать нестандартный процесс на международном уровне в постоянно меняющихся условиях, а также ответственность за него и бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле.

Одновременно за невыполнение ряда должностных обязанностей начато дисциплинарное дело против директора Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свена Хенкузенса. В ходе проверки констатировано, что Хенкузенс предоставил представителям правительства ошибочную информацию об объеме доступных вакцин при обсуждении второй закупки вакцин Pfizer/BioNTech в декабре прошлого года.

"Серьезные последствия наступили в связи с тем, что фактически не была выполнена ясно сформулированная правительством задача - закупить весь доступный объем вакцин", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Как сообщалось, ранее Павлютс поручил провести служебную проверку первых закупок вакцины Pfizer/BioNTech, в результате чего Латвия заказала меньше вакцин, чем было доступно.

По результатам проверки были заведены дисциплинарные дела на заместителя руководителя отдела закупок Национальной службы здравоохранения Айнара Лацбергса и госсекретаря Минздрава Дайну Мурмане-Умбрашко. Нарушений в действиях Лацбергса обнаружено не было.