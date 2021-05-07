Издание RISE Moldova нашло настоящего владельца паспорта, которым пользовался в Чехии "Александр Петров"

Копию поддельного паспорта ранее опубликовали The Insider и Bellingcat. Журналисты RISE Moldova обнаружили номер этого паспорта в одной из зарубежных баз авиапассажиров.

Они выяснили, что при подделке паспорта были заменены имя и дата рождения, но номер и год выдачи остались прежними.

Через базу авиапассажиров журналисты RISE Moldova нашли и настоящего владельца паспорта. Им оказался 38-летний молдаванин Виталий К., который проживает в США. Он пользовался своим паспортом и в 2015 году - после его подделки и использования в Чехии. Виталий К. летал по этому паспорту из Кишинева в Нью-Йорк и обратно.

Журналисты RISE Moldova связались с мужчиной. "Ерунда какая-то. (…) Я не был в России, не был на заработках и не отдыхал там. Просто проездом был в аэропорту, и то не выходил в город даже. Не останавливали меня, не спрашивали. Это какие-то махинации", - заявил владелец паспорта.

В апреле Чехия обвинила ГРУ в организации взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

Чешская полиция также объявила в розыск двух мужчин, которые 11-16 октября 2014 года побывали в Праге и Злинском крае. Эти люди использовали российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.