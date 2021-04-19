Чехия высылает 18 российских дипломатов, Россия - 20 чешских. Боширова и Петрова объявили в розыск

Чехия высылает 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Полиция Чехии сообщила, что разыскивает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в связи с расследованием "обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями". Россия ответила высылкой из страны 20 чешских дипломатов.
За что высылают дипломатов
О высылке 18 российских дипломатов на экстренной пресс-конференции в субботу объявили премьер-министр Андрей Бабиш и министр иностранных дел Ян Гамачек, который совмещает пост главы МИД Чехии с должностью министра внутренних дел.
Гамачек принял решение выслать тех дипломатов, которые подозреваются в работе на две российские спецслужбы - ГРУ и СВР. Они были "четко идентифицированы нашими секретными службами", сказал министр.
По словам премьера Бабиша, есть обоснованные подозрения, что агенты этих спецслужб причастны к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, который произошел в 2014 году и унес жизни двух человек, сообщает "Радио Прага".
Дипломаты обязаны покинуть Чехию в течение 48 часов. Гамачек признал, что их высылка серьезно подорвет отношения Праги с Москвой. "Но мы должны отреагировать", - заявил он. "Мы находимся в такой же ситуации, как Великобритания при попытке отравления [Скрипалей] в Солсбери в 2018 году", - сказал министр (цитата по ТАСС).
4 марта 2018 года в городе Солсбери в Великобритании было совершено нападение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". Британская прокуратура заочно обвинила в нападении россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, оговорившись, что считает эти имена вымышленными.
Боширов и Петров в розыске
Чешская полиция в субботу выступила с отдельным заявлением о том, что в розыск объявлены двое мужчин с российскими паспортами, выданными на имя Руслана Боширова и Александра Петрова.
В "Твиттере" полиции опубликовано фото тех же мужчин, которых показывала в 2018 году британская полиция в качестве подозреваемых в отравлении Скрипалей и которые давали интервью Маргарите Симоньян с канала RT, объясняя, что в Солсбери они ездили любоваться достопримечательностями.
Полиция просит помочь в розыске "в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями", не уточняя при этом, какими именно.
Полиция также сообщает, что эти два человека с 11 октября до 16 октября 2014 года находились на территории Чехии - сначала в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинском краях. Кроме российских паспортов на имя Боширова и Петрова они использовали молдавский паспорт на имя Николая Попы и таджикский паспорт на имя Руслана Табарова.
Гамачек в эфире чешского телевидения сообщил, что Чехия обратится к к России с просьбой оказать содействие в расследовании и попытается провести допрос разыскиваемых лиц. Министр, однако, не ожидает, что данный шаг приведет к успеху, так как Российская Федерация не выдает своих граждан для преследования иностранным государствам, передает "Радио Прага".
В заявлении полиции ничего не сказано о складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны. Взрывы на складе произошли 16 октября и затем 3 декабря 2014 года.
Были уничтожены склад №16 и №12, погибли два человека из числа персонала. Военный технический институт сдавал склады в аренду фирмам, занимающимся по лицензии торговлей военными материалами. Оба склада были арендованы фирмой Imex Group из города Острава, отмечает "Радио Прага".
Агентство DPA сообщает, что на них хранились противопехотные мины.
Осень 2018 года проект Bellingcat и издание The Insider публиковали расследование, согласно которым настоящее имя Боширова - Анатолий Чепига, а Петрова - Александр Мишкин. Расследователи называли их офицерами ГРУ. Русской службе Би-би-си удалось тогда подтвердить информацию Bellingcat, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников. Москва отрицает свою причастность к атаке в Солсбери.
В российском МИДе выразили решительный протест в связи с "враждебным шагом" Праги и объявили об ответной высылке из страны 20 чешских дипломатов.
"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", - говорится в заявлении ведомства, обнародованном в воскресенье.
"Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы", - заявили в российском МИДе
"Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - отмечается в заявлении.
В МИД России был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, которому сообщили, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата".
"Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Спутник" и АЭС
Премьер Бабиш заявил, что проинформировал президента Милоша Земана о выводах чешских спецслужб, и тот полностью поддержал действия МИД Чехии. По его словам, ведутся также консультации с партнерами по ЕС и НАТО.
Конфликт может повлиять на решение о том, будет ли Россия приглашена к участию в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", заявил Рейтер министр промышленности Карел Гавличек. Один из претендентов на завершение строительства - "Росатом", чешские спецслужбы выступают против.
Еще в пятницу стало известно о том, что министр иностранных дел Гамачек отменил запланированную поездку в Москву, во время которой должен был вести переговоры о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V". За эти планы его критиковала и оппозиция, и партнеры по коалиции, пишет Deutsche Welle.
Посольство США в Чехии заявило о поддержке решения своего союзника о привлечении России к ответственности за опасные действия на чешской земле.
“The United States stands with its steadfast Ally, the Czech Republic. We appreciate their significant action to impose costs on Russia for its dangerous actions on Czech soil.” - CdA Jennifer Bachus https://t.co/Qx71P3T08r
В четверг Соединенные Штаты объявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии. В тот же день Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов, заявив о солидарности с Вашингтоном и его ответом на "враждебные действия" Москвы. Россия после этого решила выслать пять польских дипломатов.
Агентство Рейтер называет высылку 18 российских дипломатов самым большим скандалом между Россией с Чехией, являющейся членом НАТО и ЕС, с конца коммунистической эпохи в истории страны в 1989 году.
В апреле прошлого года отношения между Чехией и Россией ухудшились из-за "рицинового скандала". Он начался с сообщения чешского издания Respekt о том, что полиция взяла под охрану мэра Праги Зденека Гржиба и главу административного района Прага-6 Онджея Коларжа.
Ссылаясь на свои источники, издание писало, что в Чехию по дипломатическому паспорту якобы прибыл россиянин, собирающийся отравить этих политиков ядом рицин. Коларж как глава района отвечал за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, а Гржиб - за переименование площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
В июне Чехия объявила персонами нон грата и обязала покинуть страну двух сотрудников посольства России. Чешские спецслужбы пришли к выводу, что между ними была "внутренняя борьба", в результате которой один из сотрудников дипмиссии сообщил ложную информацию о планирующемся нападении на местных политиков. Чешское радио сообщало, что высылка связана с "рициновым скандалом".
"Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации", - говорил тогда премьер Бабиш. Посольство России в свою очередь заявляло о "сфабрикованной провокации" и "недружественном шаге", основанном на бездоказательных обвинениях в СМИ.