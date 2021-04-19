Чехия высылает 18 российских дипломатов, Россия - 20 чешских. Боширова и Петрова объявили в розыск

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За что высылают дипломатов

О высылке 18 российских дипломатов на экстренной пресс-конференции в субботу объявили премьер-министр Андрей Бабиш и министр иностранных дел Ян Гамачек, который совмещает пост главы МИД Чехии с должностью министра внутренних дел.

Гамачек принял решение выслать тех дипломатов, которые подозреваются в работе на две российские спецслужбы - ГРУ и СВР. Они были "четко идентифицированы нашими секретными службами", сказал министр.

По словам премьера Бабиша, есть обоснованные подозрения, что агенты этих спецслужб причастны к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, который произошел в 2014 году и унес жизни двух человек, сообщает "Радио Прага".

Дипломаты обязаны покинуть Чехию в течение 48 часов. Гамачек признал, что их высылка серьезно подорвет отношения Праги с Москвой. "Но мы должны отреагировать", - заявил он. "Мы находимся в такой же ситуации, как Великобритания при попытке отравления [Скрипалей] в Солсбери в 2018 году", - сказал министр (цитата по ТАСС).

4 марта 2018 года в городе Солсбери в Великобритании было совершено нападение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". Британская прокуратура заочно обвинила в нападении россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, оговорившись, что считает эти имена вымышленными.

Боширов и Петров в розыске

Чешская полиция в субботу выступила с отдельным заявлением о том, что в розыск объявлены двое мужчин с российскими паспортами, выданными на имя Руслана Боширова и Александра Петрова.

В "Твиттере" полиции опубликовано фото тех же мужчин, которых показывала в 2018 году британская полиция в качестве подозреваемых в отравлении Скрипалей и которые давали интервью Маргарите Симоньян с канала RT, объясняя, что в Солсбери они ездили любоваться достопримечательностями.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Полиция просит помочь в розыске "в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями", не уточняя при этом, какими именно.

Полиция также сообщает, что эти два человека с 11 октября до 16 октября 2014 года находились на территории Чехии - сначала в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинском краях. Кроме российских паспортов на имя Боширова и Петрова они использовали молдавский паспорт на имя Николая Попы и таджикский паспорт на имя Руслана Табарова.