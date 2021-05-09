Илон Маск публично сообщил, что у него синдром Аспергера
Основатель SpaceX и соучредитель Tesla Motors Илон Маск в эфире американской передачи Saturday Night Live сообщил, что у него синдром Аспергера, сообщает ВВС.
Основатель SpaceX и соучредитель Tesla Motors Илон Маск в эфире американской передачи Saturday Night Live сообщил, что у него синдром Аспергера, сообщает ВВС.
Это первый раз, когда 49-летний предприниматель открыто говорит о своем состоянии.
Синдром Аспергера - один из видов расстройства психического развития, обычно относящийся к легкой форме аутизма. Люди с этим синдромом испытывают сложности с социализацией и невербальной коммуникацией, но у него нет заметного отставания в развитии речи и интеллекта.
"Мое выступление сегодня - историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с Аспергером. По крайней мере первым, кто в этом признался", - сказал Маск, что вызвало овации в студии.
Однако некоторые пользователи соцсетей оспорили его утверждение. Они указали, что комик Дэн Эйкройд, который публично говорил о своем опыте с синдромами Туретта и Аспергера, ранее принимал участие в SNL.
Некоторые считают, что синдром Аспергера был у Сократа, Чарльза Дарвина, Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна, хотя при жизни никому из них диагноз установлен не был.
Людям с этим синдромом характерен узкий круг интересов, в который входят довольно специфические вещи. Кроме того, им характерен монотонный голос.