Синдром Аспергера у Илона Маска, Греты Тунберг и Энтони Хопкинса: что за диагноз и почему о нем важно знать?

Что случилось?

На днях основатель SpaceX и соучредитель Tesla Motors в эфире передачи Saturday Night Live впервые рассказал, что у него синдром Аспергера.

"Я не всегда говорю правильно - мне не хватает интонации или многообразия языка, но людям это может показаться довольно смешным", - пошутил он в своем монологе.

Илон Маск - не первый, кто признался в таком диагнозе. В 2019 году экоактивистка Грета Тунберг тоже рассказала, что страдает синдромом Аспергера.

Грета Тунберг ФОТО: AP/Scanpix

Некоторые считают, что синдром Аспергера был у Сократа, Чарльза Дарвина, Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна, хотя при жизни никому из них диагноз поставлен не был. Один из основателей платежной системы PayPal Питер Тил говорил, что "легкая форма" синдрома наблюдается у многих успешных бизнесменов, пишет "Сноб".

Так что же это за синдром?

Синдром Аспергера - это общее нарушение психического развития, которое относят к расстройствам аутистического спектра. У людей с этим синдромом наблюдаются сложности социализации, им характерны ограниченные и повторяющиеся интересы и шаблоны поведения. При этом речевые и когнитивные способности в целом сохраняются. До 1994 года синдром Аспергера не выделяли отдельно в статистике психических заболеваний. Пока синдром Аспергера диагностируют лишь клинически.

Среди тех, кому приписывают синдром - массовый убийца Андерс Брейвик. Однако утверждать, что абсолютно каждый с этим диагнозом опасен и причина именно в этом синдроме - абсолютно неправильно.

"Исследование австрийских ученых показало, что правонарушителей среди людей с синдромом Аспергера не больше, чем среди здоровых",

- сказала в 2019-м для РИА "Новости" Марина Кинкулькина, врач-психиатр, профессор, директор Института клинической медицины Сеченовского университета.

Обычно синдром Аспергера проявляется в раннем детстве, но не всегда вовремя диагностируется: например, звезда "Молчания ягнят" и лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс лишь к восьмидесяти годам узнал, что у него синдром Аспергера. В детстве и юности у него были трудности с овладением навыками письма и чтения из-за дислексии.

Энтони Хопкинс ФОТО: AP/Scanpix

"Многие люди с Аспергером нормально функционируют, просто они очень… непоследовательны. У них нервный тик, навязчивые мысли и состояния.

Да, я отличаюсь от других. Обожаю анализировать поведение персонажей книг и фильмов, а также других людей. Разбираю их на части",

- признался Хопкинс после того, как узнал свой диагноз.

Французские исследователи писали, что дети с этим синдромом предпочитают игры по четким, явно заданным правилам с минимумом взаимодействия с окружающими. Так, у ребенка с синдромом Аспергера выше риск стать изгоем в школе.

Почему признание Илона Маска важно?

"Это огромный прорыв - в том смысле, что он известный человек. Тем сложнее будет тем, кто кричит "Давайте этих особенных исключим, в школах не будем учить".

Вот они сейчас должны еще лучше понять, что если мы сейчас всех исключим и будем против инклюзии бороться, то мы исключим ВСЕХ, в том числе потенциальных Илонов Масков.