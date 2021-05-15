Британский журналист случайно сообщил о смерти королевы Елизаветы II в прямом эфире
В утренней передаче британского телевидения ITV журналист Аластер Кэмпбелл совершил большую ошибку - он сказал телезрителям, что королева Елизавета II скончалась.
В утренней передаче британского телевидения ITV журналист Аластер Кэмпбелл совершил большую ошибку - он сказал телезрителям, что королева Елизавета II скончалась.
В утреннем шоу телеканала ITV журналист Аластер Кэмпбелл случайно сообщил телезрителям, что королева Елизавета II умерла.
"Мы много говорили о принце Филиппе после смерти королевы", - сказал телеведущий в разговоре с приглашенным актером Винни Джонсом.
Через несколько минут он понял, что сказал что-то не так, но комментарии в социальных сетях уже было не остановить.
"Аластер Кэмпбелл только что внезапно объявил о смерти королевы, он сказал, что королева мертва?", - писали телезрители.
Кэмпбеллу пришлось прервать интервью и извиниться перед аудиторией. Он сказал, что говорил не о смерти королевы Елизаветы II, а о ее муже, принце Филиппе, который умер 9 апреля.