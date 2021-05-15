Британский журналист случайно сообщил о смерти королевы Елизаветы II в прямом эфире

В утреннем шоу телеканала ITV журналист Аластер Кэмпбелл случайно сообщил телезрителям, что королева Елизавета II умерла.

"Мы много говорили о принце Филиппе после смерти королевы", - сказал телеведущий в разговоре с приглашенным актером Винни Джонсом. 1

Через несколько минут он понял, что сказал что-то не так, но комментарии в социальных сетях уже было не остановить.

"Аластер Кэмпбелл только что внезапно объявил о смерти королевы, он сказал, что королева мертва?", - писали телезрители.