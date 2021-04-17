В Великобритании прошли похороны мужа Елизаветы II принца Филиппа
В Великобритании, в городе Виндзор, прошла церемония похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского и супруга королевы Елизаветы II, пишет "Медуза".
В Великобритании, в городе Виндзор, прошла церемония похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского и супруга королевы Елизаветы II, пишет "Медуза".
Гроб с телом принца был перевезен из личной часовни королевской семьи в Виндзорском замке в расположенную неподалеку часовню Святого Георгия. Там прошла заупокойная служба.
Видео: Трансляция похорон принца Филиппа
Гроб везли на автомобиле Land Rover, который Филипп несколько лет назад помог модифицировать. Автомобиль сопровождала траурная процессия, в которой присутствовали члены королевской семьи. Кроме них, за автомобилем следовали королевские морские пехотинцы, а также военнослужащие из других родов войск, к которым принц имел отношение.
Видео: Гроб с телом Филиппа выносят из Виндзорского замка
Галерея: Похороны принца Филиппа
Из-за ограничений коронапандемии на службе смогли присутствовать только 30 членов королевской семьи, после чего принц был похоронен в королевской усыпальнице.
Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.
Галереи: Похороны принца Филиппа