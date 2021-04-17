Сб, 17.04.2021
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Евгения Петрова, предприниматель

В Великобритании прошли похороны мужа Елизаветы II принца Филиппа

ФОТО: SCANPIX

В Великобритании, в городе Виндзор, прошла церемония похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского и супруга королевы Елизаветы II, пишет "Медуза".

Гроб с телом принца был перевезен из личной часовни королевской семьи в Виндзорском замке в расположенную неподалеку часовню Святого Георгия. Там прошла заупокойная служба.

Видео: Трансляция похорон принца Филиппа

Гроб везли на автомобиле Land Rover, который Филипп несколько лет назад помог модифицировать. Автомобиль сопровождала траурная процессия, в которой присутствовали члены королевской семьи. Кроме них, за автомобилем следовали королевские морские пехотинцы, а также военнослужащие из других родов войск, к которым принц имел отношение.

Видео: Гроб с телом Филиппа выносят из Виндзорского замка

Галерея: Похороны принца Филиппа

Из-за ограничений коронапандемии на службе смогли присутствовать только 30 членов королевской семьи, после чего принц был похоронен в королевской усыпальнице.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Галереи: Похороны принца Филиппа

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