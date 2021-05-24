Определены победители латвийской шахматной олимпиады среди школьников

Учитывая то, что финал шахматной олимпиады среди юношей прошел неделей раннее - 15 мая, на данный момент определены все шесть победителей школьной олимпиады. Отборочный и региональный этапы, а также финал проходили на шахматной онлайн-платформе lichess.org.

Латвийская шахматная олимпиада среди школьников проходит в три этапа - на первом этапе каждая школа выдвигает трех лучших мальчиков и трех лучших девочек в трех возрастных группах - 1-4 класс, 5-9 класс и 10-12 класс.

На втором этапе был проведен региональный отбор, в результате которого были отобраны три лучших мальчика и три лучших девочки из каждого региона, в каждой возрастной группе. Юные шахматисты приняли участие в третьем финальном этапе, последний из которых прошел в субботу, 22 мая.

Перед этим, 15 мая, прошел финал третьего этапа, в котором приняли участие мальчики. В нескольких возрастных группах игры были настолько интенсивными, что между игроками сложилась ничья. Медалистов пришлось уточнять с помощью дополнительных показателей. Финал, в котором определились победительницы между девочками, состоялся 22 мая.

В возрастной группе 1-4 классов первое место среди мальчиков занял Мартийс Кракопс (Тильжская средняя школа), второе место получил Егор Андрушевич (Даугавпилсская технологическая школа - лицей), в свою очередь, третье место занял Николай Платонов (Гризинкалнская средняя школа имени Я.Г. Гердера).

В возрастной группе 5-9 классов первое место на пьедестале почета занял Эмилс Янис Миериньш (Олайнская средняя школа №1), второе место получил Арсений Савичев (Рижская Пурвциемская средняя школа), а третье место - Максим Аминов (Рижская Пурвциемская средняя школа).

В возрастной группе 10-12 классов победителем стал Рихард Бекасов (Рижская средняя школа №25), второе место получил Томас Кристиан Штерн (Инженерная стредняя школа РТУ), а третье место занял Глеб Леонов (Лиепайская средняя школа №7).

В свою очередь, в возрастной группе 1-4 классов первое место среди девочек заняла Мария Кузнецова (Гимназия Северных стран), второе место получила Наоми Маклакова (Гимназия Северных стран), а третье место заняла Лаума Миериня (Балдонская средняя школа).

В возрастной группе 5-9 классов золото взяла Агнеса Степания Тер-Аветисян (Рижская Центральная гуманитарная средняя школа), второе место получила Мелания Луизе Янсоне (Рижская 45-я средняя школа), а третье место - София Васильева (Даугавпилсская технологическая школа - лицей).

В возрастной группе 10-12 классов победителем стала Мадара Гольста (Рижская средняя школа дистанционного обучения Rīgas Komercskola), второе место получила Анна Казмерик (Резекненская государственная польская гимназия), а третье место заняла Рамона Гольста (Рижская средняя школа дистанционного обучения Rīgas Komercskola).

"Учитывая текущую ситуацию, мы рады, что смогли провести соревнования по шахматам для детей и молодежи онлайн. Мы надеемся, что онлайн-олимпиада смогла заинтересовать юных любителей шахмат, а также вдохновить шахматных мастеров на дальнейшее развитие. Мы верим в то, что участники проекта порадуют нас своими достижениями и уровнем мастерства в очных турнирах, которых мы все очень ждем", - рассказывает Виестурс Капче, директор турнира и инструктор Международной шахматной федерации.

"Для нас важно, чтобы в каждой школе была возможность заниматься шахматами, потому что навыки этой игры можно применять не только за шахматным столом - они развивают планомерное мышление, фантазию, логику, память, а также уверенность в себе и самодисциплину",

- добавляет Виестурс.