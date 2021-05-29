Сегодня, 29 мая, состоится 66-й финал Лиги чемпионов, в котором в этом году сойдутся два клуба из Английской Премьер-Лиги (АПЛ) - "Манчестер Сити" и "Челси". Давайте посмотрим на статистические показатели, интересные факты и прогнозы на решающий матч главного футбольного еврокубка.

Клубная статистика ведётся с самых истоков турнира (1955 год), а достижения игроков и тренеров анализируются начиная с 1992 года, когда в турнире произошли изменения.

В богатой истории турнира главный трофей над головой поднимали всего 22 команды - чаще всего это делал мадридский "Реал" (13 побед). За ним следуют итальянский футбольный гигант "Милан" (7 побед), а тройку самых титулованных замыкают "Ливерпуль" и победитель предыдущих двух сезонов - мюнхенская "Бавария" (по 6 титулов). Пять побед в Лиге чемпионов в активе "Барселоны".

В этом году в финале примут участие два английских клуба. Давайте посмотрим, представители каких стран чаще всего доходили до финала.

Страна Выходов в финал Побед Испания 29 18 Италия 28 12 Англия 22 13 Германия 18 8 Португалия 9 4 Нидерланды 8 6 Франция 7 1 Югославия 2 1 Румыния 1 1 Шотландия 1 1 Греция 1 0 Бельгия 1 0 Швеция 1 0

Команды, которые побеждали в Лиге чемпионов как минимум пять раз, получают от UEFA специальную почётную нашивку на рукав, на которой указано количество побед в турнире. Помимо "Реала", "Милана", "Баварии", "Ливерпуля" и "Барселоны" такая нашивка в качестве исключения есть у амстердамского "Аякса", который четырежды побеждал в турнире.

Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах ФОТО: EPA/Scanpix

У двух команд в истории Лиги чемпионов поражений в финале больше, чем побед - это лиссабонская "Бенфика" (5 поражений и две победы) и туринский "Ювентус" (6 поражений и две победы).

Больше всего голов в финальных поединках забил Криштиану Роналду (4). На один гол меньше у его бывшего одноклубника Гарета Бейла.

Кстати, Роналду вместе с легендарным итальянским защитником Паоло Мальдини чаще всех добирался до финала Лиги чемпионов (6).

Криштиану Роналду и Зинедин Зидан ФОТО: AFP/SCANPIX

Что касается тренеров, которые побеждали в финале Лиги чемпионов чаще остальных, то это итальянский специалист Карло Анчелотти ("Милан" - 2003, 2007; "Реал" - 2014) и француз Зинедин Зидан ("Реал" - 2016, 2017, 2018) - по три победы.

Самым посещаемым финалом Лиги чемпионов был матч между "Реалом" и "Айнтрахтом" на стадионе в Глазго в сезоне-1959/60 (127 тысяч зрителей). Если говорить о современности, то самым посещаемым был финал сезона-2010/11 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, когда на матч "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" пришли посмотреть больше 87 тысяч зрителей.

Прогноз на финал

Финал этого сезона состоится на стадионе "Драгау" в Порту (изначально решающий матч должен был пройти в Стамбуле). Фаворитом матча считается "Манчестер Сити", который в минувшем сезоне стал чемпионом Англии.

После того как в январе этого года Томас Тухель возглавил "Челси", команда начала демонстрировать лучшую игру, а в полуфинале Лиги чемпионов выбила мадридский "Реал". Для "Челси" этот финал станет третьим в истории, а для Тухеля - вторым. Причём подряд - в прошлом сезоне он дошёл до финала с "ПСЖ", где уступил "Баварии" (0:1).

Проблемой "Челси" может стать нападение, которое в этом сезоне было недостаточно стабильным.

Следует похвалить и тренера "Сити" Пепа Гвардиолу, для которого победа в Лиге чемпионов стала основной целью с момента его прихода в английский клуб в 2016 году. "Это было одним из главных заданий, когда я сюда приехал", - сказал испанец в разговоре с The Athletic.

Если у "Челси" были проблемы с нападением, то у "Сити" в минувшем сезоне это была одна из самых сильных сторон.

Скорее всего, в финале "Манчестер Сити" будет больше владеть мячом, а лондонцы - стараться удивить соперника контратаками. В составе "Челси" сейчас один из лучших полузащитников мира Нголо Канте, который на предыдущих стадиях доставил немало проблем нападающим соперников.

Если верить экспертам и букмекерам, то поздним вечером 29 мая трофей над головой поднимут игроки "Манчестер Сити", но в богатой истории Лиги чемпионов хватало неожиданных развязок.