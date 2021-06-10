Чт, 10.06.2021
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Все обсуждают жилье Хованского: мемы, реакции и факты. Что не так с его задержанием?

8 июня в Санкт-Петербурге задержали видеоблогера Юрия Хованского. Причина - "оправдание терроризма". Правда ли это, кто такой Хованский, а также как отреагировали соцсети на его задержание - рассказываем!

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Кто такой

Юрий Хованский (31 год) - YouTube-блогер, прославившийся в основном в 2010-х. 

Известность Хованский приобрел после запуска собственных проектов в жанре стендап: Russian Stand-up и пр., а также благодаря совместным роликам с Ильей Давыдовым, более известным как Илья Мэддисон. На момент написания статьи на него подписаны 4,4 млн пользователей. Кроме того, Хованский - стример, подкастер и рэпер.

В свою очередь, летом 2019 года Юрий стал помощником депутата Виктора Власова от партии ЛДПР [это где Владимир Жириновский, если что]. После задержания от блогера "быстро открестились": в ЛДПР заявили, что Хованский уже полгода не работает с Власовым по причине вопросов к репутации.

Скандалы

Но если даже просто бегло пройтись по заголовкам СМИ, становится ясно, что больше всего Юрий прославился скандалами.

Хованский известен тем, что не стесняется в выражениях и остро высказывается на любые темы. Так, среди ярких примеров тех, с кем у него были конфликты:

  • Рэпер Noize MC. Все началось с неприязни Юры к артисту и его творчеству. От словесных перепалок все дошло до недолгой драки на одной из встреч на совместном мероприятии. 
  • Певица Кристина Си. Началось со словесной перепалки и оскорбительных твитов. В итоге блогер вызвал певицу на рэп-баттл. Та отказалась, но сняла клип-дисс на Хованского.
  • Видеоблогер Дмитрий Ларин. В пик популярности блогера-интеллектуала Ларина все также началось со словесных перепалок и закончилось рэп-баттлом на Versus:

  • Рэпер Оксимирон. После одной из нападок на Noize MC рэпер написал твит, посвященный Хованскому: "Юра, ты заигрался. То, что наша субкультура по-доброму посмеялась над твоими пародиями, не значит, что у тебя теперь карт-бланш на свинство".

Юра на это ответил:

  • Дизайнер Артемий Лебедев. Тут все просто - Хованский заказал логотип для своего канала у Лебедева. Лого в итоге ему не понравилось (он указывал на халтуру), и он записал ряд видео на тему. 

Музыка

"МС Хованский", в принципе, выпустил ряд песен и клипов, но среди самых запоминающихся  - "Батя в здании", после которого поклонники Ховы [так его тоже называют] в Сети окончательно окрестили его "Батей" и трек сделал блогера еще популярнее. Сейчас у клипа - 43 млн просмотров. 

В биографии и музыкальном творчестве Юрия есть и яркий пример бесконфликтного и доброго сотрудничества - с певцом Дмитрием Маликовым. 

"Терроризм"

Один раз Хованский исполнил песню про "Норд-Ост" - на одном из совместных стримов с блогером Андреем Нифёдовым [проходит свидетелем по делу]. Именно в ней, по версии следствия, Хова "оправдывал теракт на Дубровке, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро".

В феврале 2021 года фрагменты песни показал в своем стриме блогер Стас Васильев (Стас "Ай, как просто!"), с которым у Хованского был конфликт. Тот стрим набрал больше миллиона просмотров. В конце месяца фрагмент песни выложил в Telegram создатель "Мужского государства" Владислав Поздняков. Он призвал подписчиков жаловаться на Хованского в МВД. То, что это Васильев, возможно, виноват в задержании Хованского, утверждают несколько источников. Сам Стас все обвинения отрицает, а также заявляет, что ЛДПР отстранила Хованского от должности задним числом. 

Согласно данным "Фонтанки", началом для следственных действий послужила наводка некоего анонима под, скорее всего, вымышленным именем Юрий Прошкин, который опубликовал на своем канале видео "Хованский про Норд-Ост" и "Хованский поет о чеченцах". На момент написания статьи человека, публиковавшего эти видео, ищут. 

Хованский уже признал свою вину и отметил, что никогда публично не исполнял эти песни - лишь на стриме. Теперь блогеру грозит до семи лет лишения свободы или денежный штраф.

Что говорят в кругу Хованского?

Питерского блогера Дмитрия Ларина, у которого были конфликты с Ховой, доставили в Следственный комитет РФ и допросили. По делу он будет выступать свидетелем и надеется, что вся эта история закончится "лютейшим штрафом под обнищалово", а не реальным сроком.

В свою очередь, блогеры из "Питерской тусовки" - Юлик и Кузьма, с которыми Хованский не раз снимал видео, сообщили, что вчера, 9 июня, пытались встретиться с Хованским, но этого им сделать не дали. "Все, что было в наших силах, сделали. Дальше уже будут работать юристы", - написал Кузьма в своем Telegram-канале, ранее рассказав в аудио, что уже год не общался с Юрием. 

В свою очередь, сегодня, 10 июня, Юлик написал: "Больше быть новостным пабликом я не буду. Работа ведется, это главное. Дальше следите за судами или ждите, как на связь выйдет сам Юра".

Реакции

Фото из квартиры Хованского, которые были сделаны при обыске, появились в телеграм-канале Mash. Кадры беспорядка [на фото - бутылки, окурки и прочий мусор] вскоре стали обсуждать в Twitter.

После пользователи начали выкладывать фото того, как бы выглядело их жилье при оперативной съемке.

Были и те, кто встал на сторону блогера, отмечая, что такой беспорядок может быть при алкоголизме или депрессии (что также является болезнью).

В свою очередь, Блогер Илья Варламов написал в своем Instagram: 

"Однажды Хованский исполнил песню про "Норд-Ост". Песня скорее ироничная, высмеивающая террористов,

но если воспринимать текст дословно, то там прямое оправдание терроризма и призывы повторить.

Эту песню Хованский исполнил на стриме у другого ютубера Андрея Нифёдова. Позже Хованский признавался, что ему за нее стыдно". Он также добавил, что "Хованский - алкоголик, опустившийся на дно, но он точно не террорист и не оправдатель террористов".

Блогер также обратил внимание на то, что эти фото были выложены в Сеть: "Скажите, а как там у нас персональные данные поживают? Я не думаю, что Хованский разрешил публиковать фото своей квартиры".

Комик Данила Поперечный также прокомментировал ситуацию: 

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