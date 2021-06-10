Все обсуждают жилье Хованского: мемы, реакции и факты. Что не так с его задержанием?

В феврале 2021 года фрагменты песни показал в своем стриме блогер Стас Васильев (Стас "Ай, как просто!"), с которым у Хованского был конфликт. Тот стрим набрал больше миллиона просмотров. В конце месяца фрагмент песни выложил в Telegram создатель "Мужского государства" Владислав Поздняков. Он призвал подписчиков жаловаться на Хованского в МВД. То, что это Васильев, возможно, виноват в задержании Хованского, утверждают несколько источников. Сам Стас все обвинения отрицает, а также заявляет, что ЛДПР отстранила Хованского от должности задним числом.

Согласно данным "Фонтанки", началом для следственных действий послужила наводка некоего анонима под, скорее всего, вымышленным именем Юрий Прошкин, который опубликовал на своем канале видео "Хованский про Норд-Ост" и "Хованский поет о чеченцах". На момент написания статьи человека, публиковавшего эти видео, ищут.

Хованский уже признал свою вину и отметил, что никогда публично не исполнял эти песни - лишь на стриме. Теперь блогеру грозит до семи лет лишения свободы или денежный штраф.

Что говорят в кругу Хованского?

Питерского блогера Дмитрия Ларина, у которого были конфликты с Ховой, доставили в Следственный комитет РФ и допросили. По делу он будет выступать свидетелем и надеется, что вся эта история закончится "лютейшим штрафом под обнищалово", а не реальным сроком.

В свою очередь, блогеры из "Питерской тусовки" - Юлик и Кузьма, с которыми Хованский не раз снимал видео, сообщили, что вчера, 9 июня, пытались встретиться с Хованским, но этого им сделать не дали. "Все, что было в наших силах, сделали. Дальше уже будут работать юристы", - написал Кузьма в своем Telegram-канале, ранее рассказав в аудио, что уже год не общался с Юрием.

В свою очередь, сегодня, 10 июня, Юлик написал: "Больше быть новостным пабликом я не буду. Работа ведется, это главное. Дальше следите за судами или ждите, как на связь выйдет сам Юра".

Реакции

Фото из квартиры Хованского, которые были сделаны при обыске, появились в телеграм-канале Mash. Кадры беспорядка [на фото - бутылки, окурки и прочий мусор] вскоре стали обсуждать в Twitter.

Блогера Юрия Хованского задержали по статье 205.2

Но это нас не интересует. Нас интересует это:

КАК ТАК МОЖНО ЖИТЬ??? pic.twitter.com/0bRkGs14nq — Владичка (@vvvlaaaddd) June 9, 2021

Если почувствуете себя бесполезным, то вспомните, что в квартире у Хованского есть робот-пылесос pic.twitter.com/SGLypthn8A — Dmitry Soluy (@dmitry_soluy) June 9, 2021

Юрия Хованского зажержали за использование в 2021 году полки на роликах для клавиатуры. pic.twitter.com/fKjiU5K9Ml — Цифровое разложение (@bormatograf) June 9, 2021