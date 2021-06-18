2 апреля 1954 года фотограф газеты Los Angeles Times Джон Грант отдыхал во дворе своего дома в Эрмоса Бич, когда вдруг услышал крик соседей о том, что на пляже что-то произошло. Ведомый инстинктом, Грант схватил свой фотоаппарат Rolleiflex и поспешил на пляж. Там он увидел пару в отчаянии.

"После завтрака Сара (старшая дочь пары) хотела показать Майклу (погибший мальчик), как строить песчаный замок. Майкл не мог дождаться, поэтому Сара взяла его на руки и унесла на пляж. Обычно мы не против, что они бегут вперед, так как пляж очень близко к нашему дому. Сегодня в нашем распоряжении был весь пляж. Он был пуст, так как в городе проходило какое-то спортивное мероприятие. Мы шли за ними и видели, что Майкл собирает ракушки, что все хорошо, но затем..." - рассказал Джон, не сумев сдержать слез. Рассказ продолжила Мэри: