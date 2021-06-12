Арест Адамсонса и позиции "Согласия" на выборах в Сейм: какие перспективы? Мнение политолога

По ее мнению, это событие с учетом электората "Согласия" не может повлиять на позиции партии, поскольку "Согласие" не позиционирует себя как политическая сила, которая хотела бы работать и с латышской аудиторией.

Если бы партия рассчитывала на латышскую аудиторию, то факт, что один из ее лидеров мог работать на Россию, был бы для нее разрушительным.

Метла-Розентале подчеркнула, что подобное событие негативно влияет на и без того низкий престиж парламента и доверие к госуправлению в целом.

На просьбу прокомментировать, заинтересовано ли "Согласие " в защите Адамсонса или восстановлении своего имиджа в данный момент, политолог ответила, что "Согласие" не может предать своего члена, так как концентрируется на русскоязычном электорате. Партия может стать предательницей в глазах своих избирателей, если не защищает "своих".

По наблюдениям Метлы-Розентале, Русский союз Латвии (РСЛ) также имеет шанс пройти в парламент на следующих выборах, так как часть избирателей разочаровалась в "Согласии".

Эксперт пока не видит позиционирования "Согласия", но, возможно, еще рано. Она призвала политическую силу стать более ориентированной, например, только на русскоязычную аудиторию, и попытаться обойти РСЛ, или же посмотреть в другом направлении - на латышских избирателей. Однако этот шанс, по ее мнению, для "Согласия" уже потерян.

"Было сделано так много ошибок, что "Согласие", вероятно, больше не планирует идти к латышским избирателям. Также на выборах в Рижскую думу предложение партии было явно направлено на русскоязычную аудиторию", - сказал политолог, добавив, что арест Адамсонса в глазах такого электората - не провал, а почти как свидетельство силы партии.

Как уже сообщал RUS TVNET, большинство депутатов Сейма в четверг дали согласие на обыски по месту жительства и работы депутата Адамсонса, на его задержание, арест и применение других мер безопасности. В пятницу суд Видземского предместья Риги дал санкцию на арест Адамсонса.