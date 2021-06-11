Суд арестовал Адамсонcа, обвиняемого в шпионаже в пользу России

Решение суда можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Как сообщает агентство LETA, суд рассматривал предложение о задержании около двух часов. Адамсонса сопровождали в зал суда и обратно три сотрудника Службы государственной безопасности (VVD) в масках.

Адамсонс не стал ничего комментировать. Его адвокат также не дал комментариев.

Закон гласит, что содержание под стражей может применяться только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе уголовного разбирательства, вызывают обоснованные подозрения в том, что лицо совершило преступление, которое по закону наказуемо лишением свободы, и применение другой меры пресечения не может гарантировать, что это лицо не совершит новое преступление, не будет мешать расследованию или уклоняться от него.

Как уже сообщалось ранее, 10 июня Сейм выдал для ареста депутата Яниса Адамсонса ("Согласие") по подозрению в шпионаже в пользу России.

За его выдачу проголосовали 69 парламентариев, против были пять депутатов, воздержались четверо.

Доказательства и суть обвинения

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил агентству LЕТА, что в деле Адамсонса есть серьезные доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений в шпионаже в пользу России. Кучинскис как глава комиссии по национальной безопасности был проинформирован об этом деле незадолго до вынесения решения по нему в Сейме.

По словам Кучинскиса, более подробную информацию должна предоставить Служба государственной безопасности (VDD) в соответствии с ее компетенцией.

Председатель комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янина Курсите-Пакуле сообщила, что из запроса следует, что Адамсонсу могут быть инкриминированы преступления по ст. 85 Уголовного закона - шпионаж, то есть незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи или передача другому государству либо иностранной организации напрямую или через посредника, либо незаконный сбор или передача иной информации службе разведки другого государства по ее заданию - напрямую или через другое лицо.

Курсите-Пакуле ранее сообщила агентству LЕТА, что представленные на заседании комиссии доказательства не вызывают возражений или комментариев, как это было в других случаях, когда принималось решение о выдаче депутатов.

Больше 40 эпизодов

По данным агентства LЕТА, VDD подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам. Дополнительную информацию служба обещает предоставить после окончания первоначальных процессуальных действий. В прокуратуре агентству LЕТА комментариев по этому делу не предоставили.

Адамсонс является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите Сатверсме допуска к информации, содержащей государственную тайну.

Ранее Генпрокуратура обратилась в парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса. По неофициальным данным, имеющимся в распоряжении агентства LЕТА, запрос связан с подозрениями в шпионаже в пользу России.

Для рассмотрения запроса сегодня утром было созвано закрытое заседание комиссии по мандатам, этике и заявлениям, а в 9:00 - заседание президиума, который рассмотрел включение этого вопроса в повестку дня заседания Сейма.

В разговоре с LTV Адамсонс опроверг передачу информации, заявив, что единственной передачей были интервью.