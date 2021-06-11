"Грехов за собой не чувствую": какие именно данные арестованный депутат от "Согласия" мог передать России?

В свою очередь руководитель комиссии по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил агентству LЕТА, что по делу Адамсонса имеются серьезные доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений в шпионаже в пользу России.

Сейм 69 голосами "за" дал согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса. В Службе государственной безопасности (VDD) подтвердили, что процессуальные действия были проведены в рамках начатого 9 июня уголовного процесса в связи с подозрениями в шпионаже. Уголовный процесс начат по ст. 85 Уголовного закона - шпионаж, то есть незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи или передача другому государству либо иностранной организации напрямую или через посредника, либо незаконный сбор или передача иной информации службе разведки другого государства по ее заданию, напрямую или через другое лицо.

По имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения (LTV) неофициальной информации, по делу Адамсонса VDD рассматривает 43 эпизода. Также LTV сообщило, что Адамсонса подозревают в передаче информации России в течение последних четырех лет - о бюджете и закупках армии, о восточной границе.